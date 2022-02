La Fondation Orange Guinée et Santé En Entreprise (SEE) signent un partenariat pour la mise en œuvre d’une Caravane Sante 3ème âge 

Communiqué de presse🔴Conakry, le 21 Février 2022🔴Pour garantir un accès égal pour tous à la santé, la Fondation Orange Guinée et l’ONG Internationale Santé En Entreprise (SEE) signent un protocole ayant pour objet la mise en œuvre d’une Caravane Santé qui consiste à la consultation de masse des populations guinéennes âgées de 60ans et plus.

Il s’agit essentiellement pour la Fondation Orange Guinée de contribuer, dans les régions de Kindia, Mamou et Faranah , à la prise en charge des patients souffrant de maladies non transmissibles (MNT) que sont le diabète et l’hypertension artérielle.

En Guinée, les statistiques du Ministère de la Santé et de l’Hygiène estiment que 20% de la population âgée de 60 ans et plus souffrent de diabète ; ce nombre passe à 61% quand il s’agit d’hypertension artérielle. La proportion de personnes diabétiques ou hypertendues méconnues est de 56% pour le diabète et de 75% pour l’hypertension artérielle.

Ainsi, avec le concours du Ministère de la Santé, la mise en œuvre de cette caravane va s’appuyer sur l’expertise terrain de SEE pour aider à la consultation de plus de 3.700 individus

Les partenaires ont déjà amorcés la formation du corps médical désigné sur le projet : un renforcement des compétences des médecins et infirmiers en amont du lancement qui sera suivie, après la caravane dont la durée est de 3 semaines, de formations continues sur ces pathologies.

A la fois la FOG et SEE sont mobilisées, avec le soutien du Ministère de la Santé et de l’Hygiène pour procéder très prochainement au lancement de cette Caravane de Santé destinée exclusivement aux personnes âgées de 60ans et plus.

A propos de la Fondation Orange Guinée (FOG)

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Écoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

Plus d’information sur ici

Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com

A propos de Santé en Entreprise (SEE)

SEE est une Organisation à but non lucratif créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau d’entreprises, de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met en place des actions de prévention multi-maladies contre le VIH, les hépatites, le paludisme et le diabète destinées aux employés et aux populations locales. SEE intervient en France et en Afrique. Elle coordonne par ailleurs la plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH)/Les entreprises pour la santé mondiale. Mail contact : contact@santeenentreprise.com