La Fondation Orange Guinée et ses partenaires lancent la Caravane Sante 3ème âge en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène

🔴Communiqué de presse🔴Conakry, le 21 Mars 2022🔴Le 21 Février 2022, la Fondation Orange Guinée annonçait la signature d’un protocole avec l’ONG Internationale Santé En Entreprise (SEE) pour la mise en œuvre d’une Caravane Santé ayant pour objet la consultation de masse des populations guinéennes âgées de 60ans et plus.

Le lancement de la caravane s’est tenu le Vendredi 18 Mars 2022, dans l’enceinte de l’Hôpital Donka où déjà la veille, les dépistages avaient démarré.

« Ce programme, qui vise le dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle – première cause de morbidité et de mortalité des personnes âgées dans le monde, notamment dans les pays à faible revenu », entend aider les populations guinéennes à se faire dépister et recevoir des soins médicaux gratuitement. Professeur Naby Baldé, représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, rappellera également que ces deux maladies non transmissibles, « tuent près de 40 millions de personnes chaque année, soit 71% des décès dans le monde ». Il soulignera enfin que « leur ampleur constitue une menace pour l’atteinte des objectifs sanitaires en Guinée »

Le Président de la Fondation Orange Guinée – Mr Aboubacar Sadikh Diop- invitera tout un chacun à se mobiliser pour changer ces faits « Première en son genre, cette caravane apportera sensibilisation, conseils, dépistage, consultation, diagnostic et prise en charge pendant un an des patients dont l’état de santé l’exige »

En effet, en plus des médicaments et du matériel médical achetés par la Fondation Orange Guinée pour assurer le suivi des patients, le laboratoire Biogaran met à la disposition de la caravane pour les besoins des patients dont l’état l’exige,10.000 boites de médicaments pour le traitement du diabète et/ou de l’hypertension artérielle.

Il faut souligner que les partenaires – Biogaran et Sante En Entreprise -seront mobilisés aussi aux côtés du corps médical pour un renforcement de capacités.

Le Conseiller Sante de la Primature- Dr Sakouvogui- mandaté par Monsieur le Premier Ministre – a, quant lui, félicité l’initiative rappelant que le 3eme âge est une frange de la population prioritaire.

La Caravane Santé 3ème âge se rendra dans les villes de Kindia, Mamou et Faranah avec pour objectifs : un dépistage d’au moins 3700 personnes et une prise en charge médicale d’au moins 1700 patients.

Pour suivre l’actualité de cette caravane, la plateformehttp://caravanes.santeenentreprise.com/category/guinee-conakry/ a été créée spécifiquement à cet effet.

A travers cette Caravane Santé 3eme âge, la Fondation Orange Guinée élargit ses bénéficiaires : désormais, dans le domaine de la santé, au-delà de la santé maternelle et infantile, elle entend ainsi respecter un engagement phare : contribuer à un accès égal pour tous les guinéens à la santé.

A propos de la Fondation Orange Guinée (FOG)

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Écoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires ; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits.

Plus d’information sur ici

Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com