La Fondation Orange Guinée et YouScribe lancent le Prix du Livre Guinéen

Conakry, le 24 Mai 2022🔴 La Fondation Orange Guinée , en partenariat avec la bibliothèque numérique YouScribe, lancent à partir du 24 mai 2022 la première édition du Prix du Livre Guinéen, un prix qui a pour objectif de mettre en lumière les talents littéraires guinéens.

Le Prix Du Livre Guinéen est né d’une volonté de la Fondation Orange Guinée et de la bibliothèque numérique YouScribe de valoriser la diversité et la richesse éditoriale en Guinée.

Pour la Fondation Orange Guinée, il s’agit à la fois de mettre en visibilité les auteurs , encourager l’émergence des maisons d’éditions mais aussi susciter un engouement pour la lecture, particulièrement celle des auteurs guinéens. Elle partage cette vision avec YouScribe dont la bibliothèque permet de favoriser le lien entre les auteurs et leurs lecteurs sur le continent africain, et depuis peu également en Guinée.

Le Prix du Livre Guinéen est ouvert à tous les éditeurs et auteurs guinéens ayant publié un titre entre janvier 2020 et décembre 2021. Il offre à de nouveaux talents littéraires l’opportunité d’être mis sur le devant de la scène littéraire guinéenne et internationale.

Pour l’édition 2022, les auteurs et éditeurs ont jusqu’au 20 juin 2022, pour soumettre leur texte et tenter de remporter la première édition de ce Prix. Il faut noter que les prochaines éditions seront lancées durant les 72h du Livre, rendez-vous annuel des amoureux et acteurs du livre.

Au terme des candidatures, dix (10) titres seront retenus par un comité de lecture composé de membres d’une association partenaire de la FOG. Ces titres seront soumis au vote du public sur la plateforme YouScribe.

L’événement distinguera trois ouvrages dont l’un sera nominé Prix du Livre Guinéen 2022 de la Fondation Orange Guinée.

Le lauréat remportera la somme de 10 000 000 GNF (dix millions de francs guinéens) ainsi qu’un appui pour la tenue et participation aux rencontres , dédicaces et lectures. Par ailleurs YouScribe offrira à chacun des 3 auteurs finalistes un abonnement d’un an à la bibliothèque numérique riche de plusieurs milliers de contenus.

Pour en savoir plus, rendez-vous ICI

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée a été créée en 2015 avec la ferme volonté d’accompagner les communautés, particulièrement celles fragiles, dans leur développement. Pour ce faire, elle intervient dans les domaines de la santé (maternelle et infantile), la culture et l’éducation (avec le numérique comme véritable levier). Ses programmes Ecoles Numériques, Maisons Digitales ou encore les Village Orange touchent plus de 40.000 bénéficiaires; sur la santé, plus de 34.000 foyers ont bénéficié de son programme de mobilisation face à la CoVID19 et 2600 consultations ont pu être menées dans les postes de santé construits. Dans la culture, elle agit aux cotés des acteurs associatifs pour la promotion et préservation du patrimoine, assurer à son accès dans les écoles primaires ou encore contribuer à l’émergence des talents Mail contact : info.fondation@orange-sonatel.com

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audio et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, avec près de 700 000 abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique des pays francophones du monde. Plus de 1 400 éditeurs ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, a signé une convention avec l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), et l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) pour la promotion de la langue française. YouScribe est accompagné par Digital Virgo, le leader du paiement mobile via les opérateurs et du marketing digital.