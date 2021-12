La Fondation Orange Guinée signe un protocole avec le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP)

🛑Communique de presse Conakry, le 9 décembre 2021🛑Engagée depuis bientot 6 ans aux côtés des guinéens et guinnéennes pour contribuer à un accès égal à la santé, l’éducation et la culture, la Fondation Orange Guinée signe un portocole avec le Ministère de l’Enseignement Technique et Formation Profesionnelle pour renforcer ses programmes au services de la réinsertion des jeunes et pour favoriser l’emergence d’une véritable expertise autour des métiers du numérique .

Ce protocole signé le Mercredi 8 Decembre 2021 légitime ses interventions dans le domaine en s’appuyant sur la vision et poltique du Ministère en charge de l’Enseignement technique et Formation professionnelle.

Il s’agit pour la Fondation Orange Guinée de contribuer à la vulgarisation de l’appprentissage via la numérique par des programmes qui lui sont propres – Ecole Numérique, Maison Digitale- et favoriser l’employabilité et réinsertion des jeunes avec les FabLabs, ou encore s’investir auprès du Ministère dans la mise en place de structures propices au maintien des jeunes, particulièrement les jeunes filles, dans des branches dites techniques.

La signature de ce protocole vient confirmer la volonté conjointed’oeuvrer pour une mobilisation des ressources et moyens visant une augmentation du nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences nécessaires à l’emploi mais surtout l’execution de projets qui s’inscrivent dans la politique de l’enseignement technique et à la formation professionnelle.

Ainsi, il va sans dire que la Fondation Orange Guinée, avec le concours de son fondateur, s’engage- entre autres- à plus contribuer au renforcement des capacités par des plateformes de formations en ligne et accelerer la diversité sur les STEM.

A cet effet, elle s’appuiera aussi sur les ressources et expertises des départements du METPF engagé en retour à lui apporter tout le soutien institutionnel, technique et stratégique afin que cet objectif qui dessert les intérêts des jeunes en Guinée soit atteint.

A propos de la Fondation Orange Guinée

La Fondation Orange Guinée s’engage pour un accès égal à l’éducation, la santé et la culture.

Ses programmes entendent contribuer à l’amélioration de la santé maternelle et infantile ; au renforcement de l’employabilité des jeunes, l’autonomisation des femmes ; la réinsertion et employablité des jeunes et la préservation du patrimoine culturel

En savoir plus : https://www.orange-guinee.com/fr/fondation.html

Notes pour les médias présents

La Fondation Orange Guinée :

un accès égal à la santé, culture & education

sur l’éducation : apprentissage via le numérique (Ecoles Numériques)

autonomie des femmes (Maisons Digitales )

réinsertion des jeunes (FabLabs )

un actif : 72 Ecoles Numériques, 92 etablissements connectés , 3 FabLabs , 7 maisons digitales

378 SuperCodeurs

Ue gouvernance et son histoire accessible sur le site https://www.orange-guinee.com/fondation

Administratrice Générale : Mme Amina Abou Khalil NYAME

President de Fondation : Mr Aboubacar Sadikh DIOP (DG Orange Guinée )

La vision commune (FOG & METFP)

l’augmentation du nombre de jeunes & d’adultes disposant des compétences nécessaires à l’emploi & l’efficience des dispositifs de formations,exigent une collaboration dans laquelle le numérique joue un role essentiel

Les actions imminentes :

FabLabs

Diversité dans les STEM (SuperCodeurs…..)

La collaboration

Un appui du METFP pour les programmes (mise en oeuvre, suivi & rapports & mobilisation ressources aupres des partenaires autres )

Des moyens & ressources de la FOG sur les dossiers qui abondent dans le même sens

FOG , un partenaire privilégié de la formation via le numérique

.