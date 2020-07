La Fondation Prosmi de la Première dame offre des kits d’hygiène aux femmes de la CNSS 

La première dame de la République de Guinée, Djènè Kaba à travers sa Fondation Condé Djènè Kaba pour la Promotion de la Santé Maternelle et Infantile/FCDK-Prosmi a fait un don de kits d’hygiène à l’amicale des femmes de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ce mercredi 22 juillet 2020.

C’est un don de 300 lots de kits d’hygiène composés de savons de toilette, gel de toilette, bain de bouche, crèmes pour la peau remis par le directeur de cabinet de la FCDK-Prosmi, Saïdou Kabassan Kéita, à la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale sise à Kaloum.

« Avec la Covid-19, la première dame a initié une action pour le peuple de Guinée. Elle a commencé d’abord à distribuer des vivres et kits sanitaires aux femmes des cinq communes de Conakry et à l’intérieur. Donc elle ne pouvait pas rester sans venir aussi à la CNSS à cause de l’amitié qui nous lie, on a le même programme », a déclaré, le directeur de cabinet de la fondation de Djènè Kaba Condé.

Ajoutant que les 300 lots de kits d’hygiène qui sont là : « Sont destinés à vous les femmes. Ces kits sont composés de bain de bouche ; savons de toilette, tout ce qui peut rendre une femme belle ….. ».

Au nom des femmes de la CNSS, constituées en amicale, Missagbé Camara s’est réjouie en disant ceci : « Au nom de l’amicale des femmes de la CNSS, je vous exprime toute sa reconnaissance et vous renouvelle sa totale disponibilité à vous accompagner dans vos différentes initiatives en faveur de la femme et de l’enfant placés au centre des objectifs de votre fondation. » Avant de dire : « Nous espérons que cette remise va contribuer au début d’une série d’actions entre la fondation Prosmi et l’amicale des femmes de la CNSS, toutes deux engagées dans le bien-être des concitoyens. »

‘’Nous sommes très satisfaits des cadeaux qu’on a reçus’’, a rappelé, le patron de la CNSS, Malick Sankhon : « Comme je l’ai dit tantôt c’est le deuxième geste important pour nous après l’OMS, c’est la fondation Prosmi qui nous fait cette gratification, c’est un honneur de recevoir des dons de la première dame de la République. »

Plus loin de mentionner que sur le plan humanitaire : « Elle a fait beaucoup sur le territoire national. Nos femmes sont déjà belles à la caisse, mais le fait de penser à elles pour les embellir davantage, ça nous ravis aussi, raison pour laquelle le partenariat sollicité, est accepté d’office. La caisse va désormais travailler avec la fondation Prosmi pour aider les personnes les plus démunies pour être solidaire de tous actes qui seront posés par la première dame. Et nous souhaitons que la fondation survive à la fondatrice ».

Elisa Camara

