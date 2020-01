La France donne 7 millions d’euros à la Guinée pour financer un projet d’Appui au Développement de l’ASCAD

Dans le cadre du 2ème Contrat de Désendettement Développement (C2D) entre la France et la Guinée, une

convention de financement entre la Guinée et la France d’un montant total de 7 millions d’euros, a été

signée ce mercredi 15 janvier 2020 par M. Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances, M.

Jean-Marc GROSGURIN, Ambassadeur de France en Guinée et Sierra Léone, et M. Olivier Pannetier,

Directeur de l’Agence Française de Développement en Guinée…