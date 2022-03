La grosse colère de Cellou Dalein : « pourquoi on aime humilier les gens » en Guinée ?

Ce samedi 5 mars, à l’assemblée générale de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), plusieurs points étaient à l’ordre du jour, dont la question liée à l’affaire opposant Cellou Dalein Diallo au patrimoine Bâti public.

A l’entame de son intervention, Cellou Dalein a d’abord remercié tous ceux qui lui ont exprimé leur indignation et leur soutien dans ces instants.

«Cette indignation et ce soutien sont venus de partout, de toutes les formations politiques, de toutes les catégories socioprofessionnelles, des Guinéens de l’intérieur comme de l’extérieur. Certains se sont déplacés vers mon domicile pour exprimer leur indignation et leur soutien. Je voudrais ici en votre nom, devant les militants et les responsables du parti qui ne sont pas là leur exprimer mes sentiments profonds et de reconnaissance, et de gratitude. »

Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales, je suis invité à toutes les conférences, je suis premier vice-président de l’Internationale Libérale. Lorsqu’on salit mon image ces gens-là me font confiance. Pourquoi moi ? Il y a beaucoup de cadres, lorsqu’on affirme dans la presse que je me suis emparé d’un bien de l’Etat dans les conditions irrégulières, voyez le préjudice que ça m’a fait

Poursuivant son intervention, le président de l’UFDG a tenu à souligner que ce n’est pas seulement pour une maison qu’il s’est battu mais plutôt pour laver son honneur puisque qu’il estime que l’objectif visé derrière cette opération de récupération était de l’humilier. « Mais…cette humiliation a échoué. Parce que grâce à notre communication, tous les Guinéens sensibles à l’injustice ont marqué leur soutien au président de l’UFDG, au parti, et à sa famille. Donc au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis. Parce que les faits sont là pertinents, ils ont mal choisi le dossier, puisque dans ce dossier il n’y avait absolument rien à dire. Je ne reviens pas sur ça, ça c’est le passé. Mais simplement, on essaye de dire quel était l’objectif visé. On vous dit de sortir d’un bâtiment que vous avez acquis dans toute la légalité et que le même patrimoine bâti qui a vendu, qui a encaissé mon chèque et qui m’a fait la quittance (…). C’est ce même patrimoine qui m’écrit pour me dire de quitter le bâtiment. Donc ces anomalies ont été relevées. Tout le monde a compris l’achat au prix du marché, le payement effectué parce qu’on a vérifié l’authenticité de tous les dossiers. Tout était là, je ne vais pas insister là-dessus… Pour moi, ce qui m’intéresse c’est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales, je suis invité à toutes les conférences, je suis premier vice-président de l’Internationale Libérale.

« Je ne sais pas trahir les confiances. Lorsqu’on essaye de porter atteinte et préjudice à ma réputation et à mon honneur, je me fâche et là j’étais fâché »

Lorsqu’on salit mon image ces gens-là me font confiance. Pourquoi moi ? Il y a beaucoup de cadres, lorsqu’on affirme dans la presse que je me suis emparé d’un bien de l’Etat dans les conditions irrégulières, voyez le préjudice que ça m’a fait. Mais c’est pas les organisations internationales qui me consultent ou qui m’invitent à toutes les réunions ; ce qui m’intéressait de plus, c’était le peuple de Guinée qui a exprimé sa confiance d’abord en 2010. Vous imaginez les résultats officiels, 44% de suffrage de Guinéens en ma faveur, c’était une grande confiance. Et il y avait à peine 2 ans que j’avais commencé à faire la politique. Alors, on a cherché à expliquer ça, on a mis de côté la vraie explication…il n’y a rien qui m’est plus cher que cette confiance. Je ne sais pas trahir les confiances. Lorsqu’on essaye de porter atteinte et préjudice à ma réputation et à mon honneur, je me fâche et là j’étais fâché. », dit-il.

« Dieu merci grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c’est un complot. Mais ce que je déplore, je suis un homme d’honneur, c’est de voir cette culture qui est en train de se créer dans les pratiques politiques pour humilier »

Et d’ajouter : « Donc Dieu merci grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c’est un complot. Mais ce que je déplore, je suis un homme d’honneur, c’est de voir cette culture qui est en train de se créer dans les pratiques politiques pour humilier. J’ai été Premier ministre. Avec mes collaborateurs, on a travaillé pour ce pays grâce à l’aide de Dieu on a eu du succès. Il y a des résultats.

« Même si l’Etat a besoin de ce terrain moi en tant qu’homme politique pour cause d’utilité publique on veut le terrain, je le donne parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée »

Pourquoi on aime humilier les gens ? Parce que même si l’Etat a besoin de ce terrain moi en tant qu’homme politique pour cause d’utilité publique on veut le terrain, je le donne parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Y a pas de souci, on m’a dit, il y a une cause d’utilité publique, je n’accepterais pas d’être indemnisé en tant qu’homme politique je le reconnais. Pour montrer à quel point je suis resté fidèle pour soutenir le peuple. Encore le code foncier domanial donne le droit, c’est la seule personne morale qui a droit d’exproprier mais à trois conditions.(…) »

Christine Finda Kamano