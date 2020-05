La Guinée a-t-elle besoin d’une leçon de démocratie de la France en matière de changement constitutionnel (Alfoussény Magassouba)

L’acharnement de la France contre la République de Guinée n’est-il pas lié au rejet du referendum gaulliste du 28 septembre 1958, organisé par le Général De Gaulle ?

Sans tenir compte de multiples révisions et amendements constitutionnels, et depuis 1791 la France a connu un certain nombre de constitutions monarchiques, bonapartistes et républicaines.

La synthèse de ces multiples changements constitutionnels est décrypté par les Sieurs Claude Robinot, Pierre Borgo, Dominique Chathuant et Alain Blainville., Pour Claude Robinot, la constitution du 04 octobre 1958 est le quinzième (15) texte fondamental ou le vingt-deuxième si l’on tient compte des textes qui non pas été appliqués depuis la Révolution française de 1789

Pour Pierre Borgo, d’après le site du conseil constitutionnel français, la constitution du 04 octobre 1958 est le texte fondateur de la cinquième République adoptée par referendum du 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental ou le vingt deuxième en tenant compte de sept autres textes non appliqués.

Pour Dominique Chathuant , la France a connu 15 constitutions dont 14 appliquées excepté les projets refusés ce sont :

1-1791 ,2-1793 (non appliquée an I) ,3 -1795 (an III =directoire), 4-An VIII 1799, 5-AN X (1802 Senatus consultes) 6-An XII (empire 1804)

7- Charte de 1814 modifiée en 1830

8-Acte additionnel de 1815(cent jours)

9-Charte de 1830 (plus courte que 1815 et n’est plus considérée comme octroyée)

10-IIe République en 1848 (modifiée = Suffrage universel supprimé)

11– 1852 Prince Président = empereur

12 -1875

13-1940 (loi du 10 juillet 1940= constitution provisoire.

14-1946

15-04 octobre 1958

Pour Alain Blainville, on peut consulter H Faupin, J Godechot, ,les constitutions de la France depuis 1789,Garnier-Flammarioon ,Paris,1970

Jacques Godechot (introduction) : « La France est sans doute le pays qui a connu le plus grand nombre de constitutions : quinze constitutions en cent quatre –vingt ans, soit en moyenne une toutes les douze années »

Par ailleurs, il est à rappeler aux donneurs de leçon que la République de Guinée, est le 82eme pays membre de l’Organisation des Nations Unies, indépendante et souveraine depuis le 2 octobre 1958.

Elle mérite respect et considération de la part de tous ces partenaires bi et multilatéraux, des institutions sous régionales, régionales et internationales, nul n’a le droit de s’ingérer dans ses affaires internes.

Débarrassons-nous de la culture de la haine, la violence, l’impunité, cultivons nous l’amour de la patrie et soyons fière d’être guinéenne et guinéen.

Que Dieu le Tout Puissant Bénisse et Protège la Guinée, Amen !

