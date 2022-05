La Guinée célèbre l’Aïd el-Fitr, aujourd’hui ! « Que Dieu vous en récompense! »

Après un mois de jeûne, de prières et de pénitence, les musulmans de Guinée célèbrent ce lundi, 2 mai l’Aïd el-Fitr.

A la télévision nationale, le secrétaire général des Affaires religieuses Elhadj Karamo Diawara a, au nom du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, du Premier ministre Mohamed Béavogui et en son nom personnel, souhaité « bonne fête de ramadan à tous les musulmans du monde, plus particulièrement à ceux et celles de la Guinée.

« Je sais que vous pu consacrer ce mois saint de ramadan sur la prière pour la paix l’unité. nationale, l’apaisement et la réussite de la transition. Que Dieu vous en récompense. (…) Je vous remercie au nom du président de la république, chef de l’Etat, chef suprême des armées pour toutes les ferventes prières que vous avez pu formuler pour la quiétude sociale, la stabilité politique et l’unité nationale. Que Dieu vous en récompense », a dit Elhasj Diawara.

Mediaguine