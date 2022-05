La Guinée craint-elle les sanctions de la Cedeao? « Nous avons l’accès maritime, une banque centrale » (ministre Finances)

A N’zérékoré depuis quelques jours avec ses collègues ministres dans le cadre de l’immersion des membres du gouvernement, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Dr Lancinè Condé était l’invité d’une émission de la Radio Espace Forêt, lundi, 23 mai dernier.

Au cours de cette émission, le ministre s’est prononcé sur plusieurs questions d’actualité dont les menaces de sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Sur cette question qui inquiète bon nombre de guinéens, Dr Lancinè Condé s’est montré optimiste en rappelant que la durée de la transition en Guinée a été fixée en commun accord avec différents acteurs.

« Ceux qui ne se sont pas prononcés, c’est leur choix et c’est cela la démocratie (…) C’est le peuple de Guinée qui dicte ce qu’il y a à faire », a-t-il insisté, cité par Kibaro224.

Répondant à la question de savoir si la Guinée ne risque pas gros avec les sanctions de la CEDEAO, il a tenu à préciser : « nous allons faire ce que le peuple nous demande. Aujourd’hui, nous sommes en train d’aller progressivement vers les objectifs clairs qui avaient été fixés dès le départ et on ne peut pas sanctionner quelqu’un pour cela. Nous avons l’accès maritime et nous avons une banque centrale. Et cette banque nous donne une marge d’autonomie que les autres pays n’ont pas. Nous avons également la chance d’être dans un contexte où il y a eu du temps pour observer ce qui s’est passé ailleurs pour anticiper relativement bien. Donc, nous pouvons relativement mieux résister que les autres pays mais il faudrait éviter des sanctions et j’espère que ça ne sera pas le cas… »

Poursuivant, il dira que beaucoup de partenaires qui avaient suspendus leurs actions ont déjà commencé à travailler avec la Guinée.

« Aujourd’hui, nos relations avec nos partenaires s’améliorent. Un mois après le 5 septembre 2021 certains partenaires qui avaient suspendus les opérations ont repris. Certains partiellement et d’autres totalement notamment le PNUD, la BAD, la BID, la banque mondiale, l’AFD, le FMI. Leur mandat n’est pas un mandat politique, c’est un mandat d’appui au pays pour son développement. Ils ont des principes et il faut qu’ils s’assurent que lorsqu’il y a de tels changements, que les fondamentaux du pays ne sont pas à risque », dira-t-il entre autres.

Youssouf