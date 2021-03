La Guinée et la Banque mondiale signent l’accord de financement du PDACG à hauteur de 100 millions de dollars

Le projet de développement de l’agriculture commerciale en Guinée (PDACG) est devenu une réalité. Dans la soirée de ce lundi, 19 mars 2021, le ministre de l’Economie et des Finance et le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée ont procédé à la signature de l’accord de son financement à hauteur de 100 millions américains.

La cérémonie de cette signature s’est déroulée dans les locaux du département en charge de l’Economie et des Finances en présence du ministre délégué à la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, des cadres techniques des ministères concernés et des responsables dudit projet.

Dans son intervention de circonstance, le représentant de la Banque mondiale s’est réjoui de la tenue de cet évènement, avant d’indiquer que pour aider la Guinée à faire face à tous les défis agricoles, le PDACG est structuré sous forme d’approche adaptative programmatique en deux phases de 4 ans chacune, pour une mise en œuvre sur une période de 8 ans.

« L’approche phasée de MPA permet de renforcer progressivement les capacités internes, tant au sein de l’administration du gouvernement que parmi les parties prenantes du secteur privé et de mettre en place des systèmes internes pour renforcer la gouvernance du secteur nécessaire pour soutenir la préparation et la mise en œuvre des réformes. Cette première phase sera principalement axée sur le soutient à la relance du secteur agricole, suite à la crise du Covid-19 et à relancer la résilience de la Guinée aux chocs futurs par la mise en place d’un système solide sur la sécurité sanitaire des aliments. Il vise à créer 24 000 emplois pour les h=jeunes et les femmes le long des chaines de valeur agricole et augmenter de 145 000 le nombre d’agriculteurs et de ménages ruraux, qui bénéficieront d’opportunités commerciales dans les chaines de valeur agricoles, notamment l’anacarde, le fonio, les fruits et légumes et les producteurs animaux », dira entre autres Nestor Coffi.

Poursuivant, il dira que le projet interviendra prioritairement au niveau de Conakry, les zones minières de Boké-Kamsar et sur l’axe Kindia-Conakry qui, selon lui, offrent à la fois une bonne connectivité entre des zones à fort potentiel agricole, les centres de consommation importants et des points d’exportation.

« Le PDACG contribuera à la réalisation d’infrastructures agricoles, agro-industriels importantes pour le pays, notamment les pistes rurales, le marché de gros, les plateformes logistiques, les abattoirs, les entrepôts, à la mise en place de partenariats commerciaux, à la pénétration des marchés de l’export à travers le développement des chaines de valeurs et à la l’amélioration du climat des affaires pour rendre la Guinée attrayante au secteur privé », a-t-il ajouté.

Quant au ministre délégué à la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, Patrick Millimono, il dira que ce projet fait parti des nombreuses initiatives du président Alpha Condé pour faire de l’agriculture et de l’élevage un secteur de développement économique et financier de premier ordre en Guinée.

« Dans le but de faciliter l’investissement privé dans l’agriculture afin de libérer le potentiel de l’agriculture commerciale en Guinée, le Groupe de la Banque mondiale à la demande de notre gouvernement apporte une réponse énergique au soutien du secteur agricole guinéen à travers le projet de développement de l’agriculture commerciale pour une enveloppe de 100 millions de dollars. La mise en œuvre du présent projet vise à aider la Guinée à transformer son secteur agro-alimentaire, en un secteur agricole commercial, compétitif et inclusif… »

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances a, au nom du président Alpha Condé et du gouvernement salué le Groupe de la Banque mondiale pour son engagement constant dans l’accompagnement du gouvernement dans ses efforts visant à promouvoir une croissance économique forte, durable et inclusive.

Plus loin, il a précisé : « l’accord qui fait l’objet de la présente cérémonie de signature porte sur la mise en œuvre du projet de développement de l’agriculture commerciale, financé par l’association internationale de développement IDA pour un montant de 72,8 millions de DTS équivalent à 100 millions de dollars US, dont 36,4 millions de DTS soit 50 millions de dollars en don et 36,4 millions de DTS soit 50 millions US en crédit. »

Youssouf Keita

+224 622285400