La Guinée recalée au Millénium challenge 2021: Damantang tire sur les ONG de défense des droits humains

La république de Guinée est déclarée non éligible au Millénium challenge 2021. C’est la résultante des rapports qui ont épinglé la Guinée dans sa gestion des droits de l’homme. On peut citer en guise d’illustrations le récent rapport du Département d’Etat américain. C’est un coup dur à supporter, estime le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, invité de la première partie, ce vendredi, de l’émission ‘’Mirador’’ sur Fim FM.

« Je trouve ça dommage. Nous avons vraiment la volonté d’améliorer la gouvernance en Guinée. Et tout ce qui fait qu’une démocratie est appelée comme telle. Notamment les droits humains, les droits de l’homme. Et c’est vraiment dommage quand la Guinée se fait épingler », a regretté Damantang Albert Camara.

Le ministre Damantang s’en prend donc aux ONG de base qui représentent ces organisations internationales. Pour lui, les rapports produits sur la Guinée en termes de violations des droits de l’homme ces derniers temps ne reflètent pas la réalité sur le terrain.

« Malheureusement, c’est encore plus dommage quand ces structures de base qui sont biaisées, qui sont faussées parce que tout simplement les rapports ne traduisent pas la réalité. La plupart de ces rapports sont rédigés par des ONG qui ne jouent pas le jeu de la transparence, de l’objectivité et de l’impartialité. Et donc ça ne nous permet pas d’être efficaces. La plupart des représentants de ces ONG internationales sont affiliés à des partis politiques. Ce qui ne permet pas d’avoir une vision claire et objective de la situation en Guinée », a-t-il indiqué.

