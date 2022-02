La Guinée se dote d’un guichet unique du permis de construire

La Guinée a désormais un service qui s’appelle « Guichet unique du permis de construire ». Il a été officiellement inauguré ce mercredi 23 février 2022, par des membres du gouvernement en présence des partenaires dont la société financière internationale (SFI) et de plusieurs acteurs de la construction.

Situé à Coleah, dans la commune de Matam, ce guichet unique sera le principal point de contact pour les demandes de permis de construire. Il jouera également le rôle d’unité centrale (groupe intra et interministériels ou comités de travail) dans le processus en optimisant la coordination interne et externe avec toutes les parties prenantes impliquées.

Selon nos informations, tous les départements concernés occuperont un siège dans ledit guichet unique pour faciliter et accélérer les procédures pour les clients. « Les préposés intervenants au sein du guichet unique recevront et traiteront toutes les demandes. Cela permettra de réduire le nombre de signatures requis pour les permis de construire. Ce guichet permettra aussi de stabiliser les frais d’approbation ou d’enregistrement en centralisant les paiements de frais en une fois », nous informe-t-on.

A en croire au Directeur national par intérim de l’architecture, de la construction et du logement (DACLO), Fama Camara, ce guichet unique, une fois opérationnelle sera sans nul doute un instrument efficace pour le développement su secteur de l’habitat, de la construction et de la promotion immobilière. Il a par ailleurs remercié les partenaires (la SFI, l’APIP, le Ministère des Mines à travers le PAGSEM et autres) pour leur collaboration.

Quant au représentant résident de la SFI en Guinée, Roland Yameogo, il s’est réjoui de la concrétisation de cet outil avant d’indiquer que l’accompagnement de sa structure ne fera pas défaut pour permettre à la Guinée d’atteindre ses objectifs.

De son côté, la patronne de l’APIP a pris l’engagement au nom de l’ensemble des travailleurs de l’APIP, de ne ménager aucun effort pour selon lui, à accompagner cette nouvelle structure qui va s’employer à éliminer toutes les lourdeurs administratives liées à l’accès au permis de construire.

Pour le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, l’opérationnalisation effective de ce guichet contribuera assurément à un environnement des affaires plus attractif et à la vitalité de l’économie guinéenne.

« Notre objectif est d’accélérer le traitement des dossiers des opérateurs économiques et des promoteurs immobiliers car, derrière chaque permis délivré, il y a un chantier immobilier qui s’ouvre et chaque chantier conduit à la création de milliers d’emplois et d’activités génératrices de revenus. Au regard de ce constat, nous comprenons le rôle transversal que peut jouer le guichet unique dans la croissance économique de la Guinée », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita