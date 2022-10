La Guinée se prépare à se doter d’une compagnie aérienne !!!

Annonce majeure des autorités de la transition, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, lors du traditionnel conseil des ministres. Un avion aux couleurs de la Guinée pourrait étendre ses ailes dans le ciel après plus de décennies d’absence. Le pays va se doter d’une compagnie aérienne nationale après le bradage de Air Guinée. C’est le gouvernement qui l’a annoncé dans son compte-rendu.

« Le Premier Ministre a abordé la question du contrat de renouvellement de la gestion de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, tout en s’interrogeant sur l’état des Infrastructures et la qualité des services par rapport aux années du contrat qui arrivent à terme.

Il a indiqué qu’à la suite de cette évaluation, il serait décidé de la reconduction du prestataire actuel ou de la nécessite d’engager un nouvel opérateur avec des objectifs précis de modernisation et d’extension des infrastructures. L’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une compagnie aérienne n’est pas restée en marge. Il a aussitôt exhorté les Ministres en charge des Transports, des Finances, du Budget et des Affaires Etrangères, d’évaluer la possibilité de doter notre pays d’une compagnie aérienne nationale », indique le gouvernement du Premier ministre Bernard Goumou.

Mayi Cissé