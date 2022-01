La Guinée solde sa dette de 270 mille dollars à l’ONU : les vérités du ministre Morissanda…

La dette a été finalement réglée. La Guinée réintègre les Nations unies, la plus prestigieuse organisation internationale du monde, après avoir payé sa dette de 270 mille dollars américains. Elle qui avait récemment perdu son droit de vote avec sept autres pays du monde. C’est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger Dr Morissanda Kouyaté qui l’a annoncé jeudi au terme du conseil ordinaire des ministres.

Comment on peut imaginer un seul instant un pays qui est 2è producteur mondial de bauxite soit incapable avant le 5 septepbre de payer 270 mille dollars?

« Dès que le président [de la Transition] a été informé quand j’étais déjà aux Etats-Unis, il a donné des instructions fermes et le paiement a été effectué. On a payé, ça n’a pas pris 48 heures. Donc, on réintègre [l’Onu]. Ce qui est dommage, c’est pourquoi on n’a pas pu faire ça avant? J’ai dit au secrétaire général des Nations unies et à son adjoint que la Guinée a été suspendue parce que depuis trois ans la Guinée n’a pas payé ses cotisations. Et ce qui faisait un montant de 270 mille dollars américains. J’ai dit voilà la preuve qui fait qu’il y a eu le changement en Guinée. Comment on peut imaginer un seul instant un pays qui est 2è producteur mondial de bauxite soit incapable avant le 5 septepbre de payer 270 mille dollars? Au même moment, des fonctionnaires sont en train de construire des bâtiments à coups de millions ou de milliards de francs guinéens », a dit à la télévision nationale le patron de la diplomatie guinéenne.

Elisa CAMARA