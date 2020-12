Acquisition du passeport guinéen au Mali : l’appel pathétique d’un artiste de la diaspora !

À la différence des autres pays de la CEDEAO, la Guinée est un pays d’exception en matière de gestion de l’Etat, dans le traitement même de sa diaspora. Pour la prétendue sécurisation des passeports et visas, l’Etat guinéen ferait souffrir sa diaspora à l’étranger comme si celle-ci ne contribuerait pas au développement de la Guinée. Depuis l’avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, la seule couche qui n’a pas encore profité au changement en Guinée c’est bien la diaspora et bien l’étau se referme toujours et ne leur permet pas de jouir de leurs droits en tant que Guinéens.

C’est pour cela l’artiste-guitariste international guinéen Djessou Mory Kanté, se confie à mediaguinee et supplie le professeur Alpha Condé à faire comme les autres pays de la CEDEAO.

« Présentement je suis au Burkina Faso, les Ivoiriens n’ont pas besoin d’aller en Côte d’ivoire pour leurs passeports. C’est ainsi pour tous autres pays sauf nous. Imaginez-vous, si tu te déplaces pour ton passeport à Conakry, les frais de transport sont les triples de ce que tu veux. Je demande à Alpha Condé de voir ce côté. Je sais que c’est un Président jaloux des autres et il va le faire pour diminuer nos souffrances. Tu quittes le Mali pour aller simplement chercher un passeport et tu dépenses plus que ça vraiment c’est fatigant. Pour la Côte d’Ivoire, il suffit seulement de prendre ton empreinte et envoyer au pays, tu as ton passeport sur place sans se déplacer. C’est l’ambassade qui fait tout. Il faut qu’Alpha Condé regarde cette situation qui nous fatigue trop, nous de la diaspora », déplore-t-il.

Moussa Oulen Traoré

00223 91 89 56 37