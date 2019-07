La HAC appuie les médias à la consolidation de la paix et à l’intégrité du processus électoral (communiqué)

La Haute Autorité de la Communication (HAC), en partenariat avec Osiwa organise du 9 au 11 juillet 2019 au Grand Hôtel de l’Indépendance, un atelier de formation des médias sur le thème : « Comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique des élections de 2019-2020 ».

Les périodes électorales correspondent à des moments de fortes activités dans les médias. Ce sont des périodes de transition au cours desquelles des rivalités s’expriment, des tensions surgissent, conduisant parfois à des conflits plus ou moins violents. Dans ces moments souvent sensibles, le journaliste doit s’engager à offrir une information exhaustive, vérifiée et neutre à ses auditeurs ou ses lecteurs. Les médias sont les garants d’un droit fondamental, le droit à l’information, qu’il convient d’exercer en toute liberté mais avec responsabilité.

Objectifs : Cette rencontre de trois jours permettra aux participants d’acquérir des connaissances selon une approche fondée sur la promotion de la paix, de partager des expériences en matière de couverture médiatique des élections, et d’être dotés des textes réglementaires et législatifs relatifs aux élections.

En raison de leur pouvoir d’influence et d’information, l’atelier attend des participants qu’ils prennent conscience des risques ou des menaces à la paix sociale que peuvent provoquer des articles ou des émissions n’obéissant pas aux principes de traitement équilibré et impartial des informations ; contribuer à l’instauration d’un climat de consolidation de la paix et à l’intégrité du processus électoral.

Les échanges seront centrés, entre autres, sur les questions liées à l’éthique et à la déontologie journalistiques, les enjeux de la régulation, le traitement de l’information électorale etc. Les différentes sessions seront enrichies par des exercices pratiques.

Bureau de presse de la HAC