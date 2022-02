La JCI Conakry Trésor au cœur de l’éducation sexuelle

La sexualité précoce et les maladies sexuellement transmissibles sont devenues aujourd’hui une cache tête pour les familles et nos communautés. Pour y remédier à cette réalité et éviter à la jeune fille des complications liées à une grossesse précoce, la jeune chambre internationale Conakry trésor et la direction communale de la jeunesse de Ratoma ont organisé une séance de sensibilisation sur l’éducation sexuelle, à l’endroit des élèves du collège Ratoma et certaines jeunes filles, afin d’éviter ces pratiques néfastes pour leur santé.

Au cours de cette rencontre de ce Samedi 26 février à la maison des jeunes de Ratoma, il a été aussi question de l’importance et l’utilisation du condom dans les relations sexuelles, afin d’être loin des Infections sexuellement transmissibles.

Le président de la JCI Conakry Trésor a souligné pour la circonstance : « Nous sommes aller d’un constat simple, car en Afrique on parle très peu de sexualité, c’est déjà un tabou. Donc nous nous sommes fixés comme objectif, de pouvoir parler de cela, avec les jeunes filles et èlèves afin de faire éviter aux jeunes filles les grossesses non désirées et les IST. »

Sénateur Mamadouba Macirè Tourè pour sa part a expliqué : « Suivant les statistiques, les dangers liés à la sexualité précoce sont très inquiétant dans notre pays, du fait du manque d’information, du manque d’orientation. Donc initié une telle activité pour préserver l’avenir de notre pays, mérite d’être soutenu et félicité. »

A l’endroit de l’Etat, il précise : « je profite de l’occasion pour lancer un appel à toutes nos autorités, de bien vouloir essayer d’institutionnalisé ce projet ou de faire en sorte que l’éducation sexuelle soit un programme intégré dans le programme de formation.

A préciser qu’en Guinée, la sexualité est devenue précoce et avant 15 ans, 30% de femmes avaient déjà eu des rapports sexuels et cette proportion est de 82% avant l’âge de 20ans.

Au niveau de la population scolarisée, il a été rétabli pour l’année 2016-2017, que la population des filles scolarisées ayant 15 à 19 ans ont contractée au moins une grossesse atteint un taux de 33%.

A rappeler que cette rencontre éducative sexuelle a été animée par Dr André Toupou, responsable des prestations de santé au centre Blue Ecoute.

Kalidou Diallo