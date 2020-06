La jeunesse de la Guinée forestière exprime sa solidarité à Claude Kory Kondiano

Après les récents événements survenus pour cause de manque de courant électrique, marqués par des manifestations des jeunes du quartier Matoto Khabitaya avec comme conséquence l’attaque du domicile du haut représentant du chef de l’Etat, les représentants de la coordination des jeunes de la Guinée forestière ont rendu visite ce samedi 27 juin 2020 à Claude Kory Kondiano. Pour la circonstance, ils lui ont témoigné de tout leur soutien.

L’essentiel de ce déplacement chez l’ancien président de l’Assemblée nationale revêtait deux caractères : le féliciter pour sa nomination au poste de haut représentant du chef de l’Etat, et lui exprimer leur compassion suite aux casses dont il a été victime.

Prenant la parole, le président de la coordination de la jeunesse de la forêt est revenu sur l’objectif de leur visite.

« L’objectif de cette rencontre avait double sens. Le 1er était de venir compatir à la douleur de notre papa et à la famille suite aux événements malheureux qui se sont déroulés la semaine dernière à son domicile. Le second, c’était de le féliciter pour la confiance que le Chef de l’État a renouvelée à sa personne en le nommant comme son Haut Représentant dans notre pays. Cela n’est pas donné à n’importe qui, c’est une question de haute confiance que monsieur le Président de la République a fait vis-à-vis de notre papa. Ils sont nombreux mais si le choix est tombé sur lui, c’est une fierté pour nous », a dit Tamba Fodé Tolno.

Visiblement satisfait de cette visite, le haut représentant du chef de l’Etat, Claude Kory Kondiano a invité cette coordination à mettre la paix et le vivre ensemble au centre de ses préoccupations.

« J’ai effectivement reçu cet après-midi la visite des représentants de la jeunesse de la forêt qui sont venus compatir à la douleur de la famille suite aux incidents dont on a été victimes avant-hier dans notre concession ici. Comme vous avez constaté, des jeunes ont manifesté pour le manque du courant suite à la panne du transformateur. Alors, je voudrais dire que je suis comblé de joie de voir que les jeunes, que ça soit de la forêt ou d’autres régions naturelles de notre pays, soient venus compatir à la douleur de la famille, ce qui signifie que Claude Kory Kondiano et sa famille sont considérés ici à Conakry et surtout dans ce quartier où je suis depuis 2000.

Donc, au nom de la famille, je voudrais les remercier et les assurer que je serai toujours à leur disposition. J’ai profité de cette occasion pour leur donner un conseil qui est de cultiver les sentiments d’unité au niveau de la forêt. J’ai insisté du fait que la forêt soit à la fois Toma, Guerzé, Mano Koniankés, Kissien mais elle est aussi Malinké. Parce que beaucoup de nos compatriotes de la haute Guinée ont déménagé en forêt. Et, sans oublier aussi les peulhs qui sont aussi nombreux dans cette zone », a -t-il rappelé.

Il faut rappeler que cette manifestation pour le manque du courant électrique à Matoto Khabitaya a causé des dégâts matériels chez le haut représentant du chef de l’Etat notamment des véhicules caillassés.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57