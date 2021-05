À travers un communiqué lu ce jeudi 6 mai 2021 à la télevision d’État, le ministre de la fonction publique informe les travailleurs, travailleuses et agents des secteurs mixtes et privés que la journée du lundi 10 mai, surlendemain de la nuit de Laylatoul Qadre est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Maciré Camara