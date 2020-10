La junior minière Sarmin Bauxite de Julien Balkany passe sous pavillon australien

Le groupe minier australien Lindian Resources Ltd, côté à la Bourse de Sydney, a acquis cette semaine 75% du capital de la société d’extraction de bauxite Sarmin Bauxite Limited, dont Stéphane Rigny est président et Julien Balkany est vice-président du conseil d’administration et deuxième actionnaire. Une nouvelle saluée par la communauté financière puisque l’action de Lindian Resources Ltd a clôturé en hausse de 40% mercredi soir, suite à l’annonce de cette acquisition.

La société Sarmin Bauxite Limited est détentrice d’une licence d’exploration de bauxite en république de Guinée, nommée « Lelouma », dont les réserves récupérables sont estimées à 847 millions de tonnes de minerais. En acquérant une participation majoritaire dans Sarmin Bauxite Limited, Lindian Resources Ltd, renforce ses positions dans la bauxite en République de Guinée.

Le groupe minier australien est en effet déjà présent dans la bauxite guinéenne à Gaoual (complexe minier situé à une quarantaine de kilomètres de Lelouma), et vient également d’acquérir 61% du capital d’un autre projet, à Woula. A termes, Lindian Resources devrait donc disposer de trois projets d’exploitation de bauxite en république de Guinée, tous dans la même région et dont les synergies de développement conjoint sont évidentes.

A terme, les actionnaires historiques de la société Sarmin Bauxite Limited pourront également choisir d’échanger les 25% de capital restant contre une redevance minière de 1% de l’exploitation de la future mine de bauxite. L’accord définitif signé entre les deux parties doit encore être validé par les autorités guinéennes et approuvés par les actionnaires de Lindian Resources.

« Sarmin Bauxite est très enthousiaste en ce qui concerne cette transaction historique et notre nouveau partenariat avec Lindian Resources qui va permettre de faire avancer de manière conséquente et immédiate le développement et l’exploitation de la bauxite de Lelouma », a déclaré dans un communiqué de l’entreprise le Vice-Président de Sarmin Bauxite Limited, Julien Balkany.

Selon Julien Balkany, l’un des co-fondateurs de Sarmin Bauxite Limited avec le magnat minier canadien Stéphane Rigny, « l’accord d’investissement signé entre Sarmin Bauxite et Lindian Resources est en cohérence avec notre stratégie d’optimiser le projet minier de Lelouma dans l’objectif de créer de la valeur pour tous les participants et des emplois localement ».

Un point de vue partagé par le directeur général de Sarmin Bauxite, Marc Sengès, qui s’est déclaré « extrêmement satisfait d’être parvenu à cet accord gagnant-gagnant avec Lindian qui colle parfaitement aux ambitions de toutes les parties. Nous sommes très confiant dans le fait que Lindian dispose des capacités techniques et opérationnelles, ainsi que l’expertise et la vision pour faire aller de l’avantle projet minier de Lelouma ».

« Nous sommes également très satisfait de conserver une exposition directe et indirecte au projet Lelouma grâce à notre prise de participation actionnariale dans Lindian », a conclu le directeur général de Sarmin Bauxite Limited.

Caroline Sacko