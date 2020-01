La Lonagui invite les revendeurs “à la retenue en vue de protéger les résultats positifs inscrits à l’actif commun”

Dans un communiqué envoyé à Mediaguinee, la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a assuré qu’elle respectera “scrupuleusement les clauses prévues dans les contrats de prestation de services passés avec chaque revendeur et durant la période prévue”. Communiqué…

La Direction Générale de la LONAGUI prenant la mesure des troubles qui ont été enregistrés le vendredi 10 janvier 2020, sur les activités du PMU par le fait de certains revendeurs pour cause de revendications injustifiées et sans préavis, invite chacun et tous à la retenue en vue de protéger les résultats positifs inscrits à l’actif commun sur un parcours de moins de six mois.

La Direction Générale étant parfaitement consciente des faits inhérents à des mutations de statuts dans une entreprise, rassure toutes les parties de sa disponibilité à respecter scrupuleusement les clauses prévues dans les contrats de prestation de services passés avec chaque revendeur et durant la période prévue.

Dans ce cadre, elle met en garde contre toute velléité d’abandon de postes ou d’attitudes visant à compromettre le fonctionnement normal de la société. Elle tient à réitérer, en outre, que toute ouverture de discussion avec les revendeurs relevant du dispositif commercial en vigueur, serait la bienvenue dans le but d’élargir la compréhension de chacun et de tous sur la vision de la Direction Générale et les stratégies en perspective.

Toutefois, la Direction Générale, tient à avertir qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la discipline et n’hésitera pas s’il le faut, à poursuivre les auteurs d’actes qui seraient de nature à nuire à l’exploitation des jeux en République de Guinée.

Conakry, le 21 janvier 2020

LA DIRECTION GÉNÉRALE