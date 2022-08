La LONAGUI réalise en « moins d’une semaine, la un chiffre d’affaires quotidien de plus d’un milliard GNF » (communiqué)

La LONAGUI remercie l’ensemble des parieurs, opérateurs et autres partenaires pour l’engouement qu’ils observent autours des opérations de paris physique depuis le Dimanche 14 Août 2022, début de l’application du décret D/2022/N0236/PRG/CNRD/SGG du 13 Mai 2022, lui conférant la commercialisation de toutes formes de loterie et pronostics du réseau physique de distribution y compris celle des paris sportifs en République de Guinée.

La LONAGUI intégré à son réseau commercial plus de 1 500 sur 5 400 vendeurs déclarés par les concessionnaires concernés par le décret susvisé qui ont contribué à générer en moins d’une semaine un chiffre d’affaires quotidien de plus d’un milliard GNF en comparaison avec les 700 millions GNF déclarés en moyenne par lesdits concessionnaires.

La LONAGUI les rassure que toutes les dispositions sont prises pour le maintien de tous les emplois existants dans le secteur et une meilleure rémunération des vendeurs, conformément à la vision du chef de l’Etat, chef Suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya.

La LONAGUI rappelle que toutes ses agences sont ouvertes tous les jours y compris les weekends pour recevoir et traiter les dossiers de candidatures notamment, ceux des anciens vendeurs de Guinée Games et de la Guinéenne de jeux qui restent prioritaires.

Le Directeur Général