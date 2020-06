La MAOG de Lansana Diawara donne 15 millions gnf à Fodé Cissé, étudiant atteint d’une tumeur

Dans le cadre de son initiative humanitaire, la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) a fait un chèque de 15 millions de francs guinéens pour la famille de Fodé Cissé, étudiant atteint d’une tumeur cervico-latéral et a été expulsé récemment de l’hôpital Jean Paul2 de Taouyah, dans la commune de Ratoma.

« Il y a quelques mois, nous avons demandé une mobilisation sociale autour du cas de monsieur Fodé Cissé qui est atteint d’une tumeur. En dépit de cela, les contributions sont très lentes. Au niveau de la Maison des Associations et ONG de Guinée, nous avons un domaine humanitaire au-delà de tout ce qu’on fait dans le cadre de démocratie et la bonne gouvernance. Lors d’une réunion avec des membres de la coordination nationale, nous avons proposé de prendre 15 millions de francs guinéens sur notre compte pour offrir à cette famille pour l’aider à maintenir le malade », dit Lansana Diawara, coordinateur national de la MAOG. Ajoutant ‘’la modeste contribution de 15 millions francs guinéens que nous avons donnée, c’est juste un apport pour soulager la famille. Si la famille doit chercher des petits montants pour les produits, pendant avons qu’il y a déjà une autre ONG qui avait payé l’intégralité de pour l’hospitalisation au niveau de Jean Paul 2 et le reçu est disponible ».

Visiblement très satisfait de l’intérêt qu’accorde la MAOG à la maladie de son frère, Lamine Cissé confie. : ‘’impressionné par rapport à ce geste humanitaire que la MAOG vient de m’offrir pour la prise en charge de mon frère. Vraiment les mots me manquent. Je ne ferai que bénir tous ceux qui sont en train d’entreprendre dans ce pays dans le cadre humanitaire ».

Mohamed Cissé

