Dans un message dont copie a été transmis à Mediaguinee, la Maison des Associations et Ong de Guinée (MAOG), par la voix de son coordinateur national Lansana Diawara a félicité samedi le président Alpha Condé pour sa “brillante réélection” à la tête du pays, et lui a demandé “de tendre la main aux Guinéens de tous les bords pour la construction et le développement de notre belle nation”