La MAOG offre un espace aux jeunes pour suivre la CAN. ‘’A voir jouer le Syli, vous vous croyez à une élection miss’’ (Lansana Diawara)

Ce mercredi 26 juin, la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), a fait la projection en direct du match Guinée-Nigéria. Une initiative de la MAOG qui vise selon Lansana Diawara à offrir aux jeunes un espace de quiétude où suivre la Coupe d’Afrique des Nations malgré les coupures récurrentes d’électricité.

« La Maison des Associations et ONG de Guinée étant une plateforme de 2027 associations et ONG de Guinée sur le plan national, il était aussi de notre responsabilité d’innover, d’apporter notre touche. Nous pensons que ce n’est pas seulement aux politiques d’offrir des espaces aux citoyens pour leur permettre de s’épanouir à des moments aussi importants que la CAN. Deuxièmement, c’est aussi un moment de se retrouver entre associations, entre citoyens avec cette ambiance lors de cette projection de foot au sein de la maison des associations. A mon avis, ça soude davantage les liens de fraternité et d’amitié qui nous lient entre les différentes associations, entre les citoyens, et donc pour nous c’est quelque chose de formidable », confie-t-il.

L’une des missions de la société civile étant de préserver la quiétude sociale et la paix, le coordinateur de la MAOG affirme que pendant toute la CAN, les jeunes pourront suivre les matchs à la MAOG.

« Vous savez l’un des rôles de la société civile c’est de préserver la quiétude sociale, la paix et quand franchement surtout que c’est indispensable pour notre nation puisqu’il y a assez d’enjeux en vue. Souvent quand il y a des coupures, les jeunes sortent dans la rue, ça fait des casses, et à travers cette projection que nous apportons notre contribution, c’est vrai que tout Conakry ne pourrait pas contenir au sein de la maison des associations pour participer à cette projection durant toute la CAN mais l’essentiel en tout cas au moins ça pourrait être un ouf de soulagement pour plusieurs de nos concitoyens et pour plusieurs associations, surtout que nous avons l’autonomie, c’est-à-dire que même quand il n’y a pas le courant, à travers notre groupe électrogène, nous avons un groupe de 20 KVA qui nous donne la possibilité de continuer dans l’ambiance et c’est important », a souligné Lansana Diawara.

S’exprimant ensuite en tant que supporteur, M. Diawara se dit déçu du jeu des joueurs de l’équipe nationale

« Sincèrement nous sommes très déçus pour dire la vérité, je pense que nos joueurs-là, ils sont en déficit de patriotisme c’est vrai, puisqu’à les voir jouer, vous avez l’impression que vous assistez à une élection miss encore en plein terrain de football. Je pense que sincèrement on est déçus, c’est ça la vérité. Et si on devait me demander de suivre le même match demain, peut-être que personnellement je n’allais pas le suivre puisque j’ai passé ces 90 minutes avec le cœur beaucoup serré et vraiment c’est très triste. Mais puisqu’ils le disent, les spécialistes, que le foot que c’est aussi ça, peut-être que je vais me remettre sur cette option, mais pour dire, honnêtement je ne crois plus en cette équipe. Aussi il y avait l’entraineur qui franchement a fait un changement à un moment où il ne fallait pas, peut-être qu’il fallait attendre un peu je ne sais pas, mais tout ça a contribué davantage à faire chuter cette équipe devant le Nigéria et puis voilà les résultats qu’on a finalement obtenu, c’est désolant », s’est-il indigné.

Après un nul de 2-2 face au Madagascar, le Sily après cette défaite (1-0) face au Nigéria, devra remporter son prochain match dimanche face au Burundi pour espérer se qualifier en huitième de final.

Maciré Camara