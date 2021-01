Saran, mère de Madic : ‘’M. le président Alpha Condé, à cause d’Allah, rendez-moi mon fils”

Les parents du célèbre blogueur guinéo-canadien, Mamadi Condé “Madic 100 frontière” étaient venus soutenir leur fils à son procès qui s’est ouvert ce lundi 18 janvier au tribunal de première instance de Dixinn.

La maman du jeune blogueur qui s’est confiée à la presse au sortir de l’audience qui a été renvoyée au 25 janvier prochain a demandé la clémence du président guinéen Alpha Condé afin que son fils recouvre sa liberté.

« Je n’ai pas dit que mon fils ne va plus faire de la politique mais il va changer sa manière de faire. Monsieur le président Alpha Condé, à cause d’Allah et du prophète, rendez-moi mon enfant. Je demande votre clémence, monsieur le président. Nous sommes ensemble depuis très fort longtemps. Cela fait 30 ans maintenant. Mon mari et moi faisons partie des premiers militants du RPG. A cause d’Allah, rendez-nous notre enfant”.

A noter que Madic 100 frontière qui est poursuivi pour ‘’téléchargement, diffusion des messages, photos, dessins de nature raciste au xénophobie, menace, violence et injure par le biais d’un système informatique’’ a assuré qu’il est un ancien opposant désormais.

Elisa Camara

+224654957322