La mère de Alpha Oumar, tué par balle, inconsolable : « qu’on me restitue le corps de mon fils »

Ce jeudi 18 août, lendemain de la manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) l’émotion est grande dans la famille de Alpha Oumar Barry âgé de 16 ans, orphelin de père à bas âge, tué par balle à Bambeto Magasin aux environs de 15h-16h, hier mercredi 17 août.

Ce matin, un des reporters de Mediaguinee s’est rendu dans la famille mortuaire du jeune garçon, située derrière la gare routière de Bambeto à proximité de la mosquée Palaga. Sur place, on a rencontré une mère assise sur une chais, inconsolable, entourée de sa famille, des voisins et des proches qui pleurent inlassablement la mort par balle de son enfant.

À en croire Houssainatou Bah, mère biologique, son fils Alpha Oumar Barry qui a décroché le brevet cette année est toujours assidu et ponctuel et il est toujours à ses services. « J’étais avec lui, presque toute la journée, après avoir fait la prière de 14h avec lui, je l’ai laissé ici. Quand l’accalmie est revenue, il est allé envoyer la puce de sa sœur chez elle, qui a reçu une balle récemment au magasin(Bambeto). Donc arrivé chez sa sœur, il a trouvé que la cour était fermée. Il a vu que ses amis étaient vers là-bas, il les a rejoint et quelque temps après, ils sont venus me dire que Alpha Oumar a été tué. J’ai dit non, il est allé chez sa sœur tout de suite, ils m’ont dit qu’ils l’ont emmené à l’hôpital Jean Paul 2. Je suis allé à l’hôpital, mais dès qu’on l’a envoyé, aussitôt il a rendu l’âme. Les témoins m’ont dit qu’il a été tué lors du passage du cortège du président ».

Meurtrie, la mère de Alpha Oumar Barry en sanglots ne demande qu’on lui restitue le corps de son enfant pour qu’ils procèdent à son inhumation. « Je voulais qu’on l’enterre aujourd’hui, mais ils ont ramené le corps à l’hôpital. Je demande aux autorités de me restituer le corps de mon fils, je vais l’enterrer pour au moins réduire la peine dans mon cœur », a-t-elle souhaité.

La mère inconsolable qui pleure d’avoir perdu son quatrième fils a laissé entendre que Alpha Oumar Barry est son bras droit, qu’il l’assistait dans tout. « Depuis son enfance, il m’aide avec les travaux à la maison. Et depuis qu’il est né, personne n’est venu se plaindre auprès de moi à son sujet. À l’école aussi, depuis qu’ils a commencé jusqu’à l’obtention de son BEPC cette année, il n’a jamais redoublé une classe. Hier, toute la journée jusqu’à 14h, c’est lui qui était dans ma boutique, c’est lui même que j’ai envoyé pour me chercher du pain. Il est resté ici jusqu’à la fin du repas du déjeuner. C’est lorsqu’il a mangé qu’il est parti chez sa grande sœur. C’est là-bas qu’il s’est croisé avec le destin »

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le corps qui a passé la nuit dans une mosquée du quartier a été ramené à l’hôpital Ignace Deen, parce que le propriétaire de la maison où loge la famille de Alpha Oumar Barry a été avisé que si toutefois on l’enterre et que des problèmes surgissent après, il sera le seul responsable.

Mamadou Yaya Barry