La Minière : le jeune retrouvé pendu à un manguier ce matin est le fils de l’ancien ministre Kader Sangaré

Des citoyens de la Minière, en banlieue de Conakry, se sont réveillés ce mardi avec une découverte macabre. Un jeune de 25 ans s’est pendu à la branche d’un manguier tôt le matin dans la concession familiale, non loin de l’hôtel Le Golfe.

Le jeune appelé Toumany est le fils aîné de Kader Sangaré, ancien ministre des Sports sous Lansana Conté.

Selon les informations recueillies sur place, le jeune s’est pendu alors que tout le monde dormait. Et que c’est la deuxième fois qu’il tente de se suicider. Le vigile serait celui-là qui a réveillé la famille avec cette information.

Informée, la protection civile est venue détacher le corps et l’envoyer. Dans la famille, c’est la consternation et la tristesse et personne n’a pour le moment voulu parler.

Né aux États-Unis, le défunt qui vivait à Las Vegas, venait régulièrement en Guinée depuis ses 16 ans.

« Il était assez solitaire, mais le voisinage ne lui connaissait pas de problèmes psychologiques manifestes », a écrit le journaliste Albassirou Diallo sur sa page Facebook.

Mohamed Cissé, depuis La Minière