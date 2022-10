La ministre Aminata Kaba rencontre les médias: « je vous tends la main afin qu’on puisse changer l’image de la presse… »

La ministre de l’information et de la communication (MIC) a conféré ce mercredi 05 octobre avec des représentants de la presse privée et publique guinéenne dans les locaux du département, sis à Boulbinet, autour d’un cocktail qui a réuni la cheffe du département, le président de la Haute autorité de communication (HAC) Boubacar Yacine Diallo, des cadres du Ministère, des représentants d’associations de presse et plusieurs journalistes.

La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’ouverture et de collaboration entre les médias public et privé afin de redorer l’image de la Guinée et de la presse.

« Nous sommes dans une démarche de proximité, nous sommes dans une démarche d’ouverture, de collaboration entre les différents médias publics et privés avec les agences de publicité et de communication pour qu’ensemble, nous puissions développer un certain cadre de collaboration saint, un cadre de travail assez dynamique et essayer de voir quels sont les axes sur lesquels, nous pouvons travailler ensemble pour mettre en avant tout ce que nous faisons dans notre pays », a déclaré Aminata Kaba.

Au nom de la presse, le président de l’association guinéenne de la presse en ligne (Aguipel) a tenu à souligner l’importance de la rencontre qui selon lui est une occasion de réunir les hommes et les femmes de la presse autour des valeurs de la profession.



Amadou Tham Camara a rassuré la ministre que la presse continuera à faire son travail de façon responsable.

« C’est donc une occasion rare de réunir l’ensemble des journalistes, l’ensemble des hommes et femmes de médias autour des valeurs de la profession, autour des défis qui nous attendent, autour des enjeux de la transition. Je voudrais donc vous remercier pour cette occasion. C’est également une occasion pour vous rappeler que la presse hier comme aujourd’hui continuera à faire son travail d’informer correctement la population, de façon responsable et de façon mesurée. Evidemment, il va y avoir parfois des dérapages mais aucune œuvre humaine n’est parfaite. Il faudra parfois comprendre et mettre ça sous le coût de l’apprentissage parce que nous sommes à une phase d’apprentissage de la refondation de l’État, la presse aussi », a indiqué Amadou Tham Camara avant de rappeler à la ministre récemment nommée au poste, les engagements pris par le président de la transition pour garantir la liberté de la presse en Guinée.

« Je voudrais ici dans un domaine qui m’est particulier, c’est-à-dire pour les médias privés rappeler un certain nombre de promesses qui avaient été ténues par le président de la transition. Il avait été promis aux médias privés une revalorisation de la subvention des médias privés à la faveur de la loi rectificative des finances. Il avait été promis également un accès libre aux sources d’information. Il avait été promis qu’il y aura une certaine liberté pour la presse de mener des enquêtes. Je sais que ces promesses sont les vôtres aussi à partir du moment où ce sont des promesses présidentielles mais, je voudrais les rappeler ici parce que je suis convaincu que vous êtes entièrement dévoué pour le développement de la presse. Donc, je voudrais souhaiter au nom de l’ensemble de la corporation merci pour cette invitation », a-t-il ajouté.

Répondant au président de l’Aguipel sur les engagements pris par le colonel Mamadi Doumbouya pour l’exercice du métier du journalisme en Guinée, Aminata Kaba souligne : « Effectivement, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et son chef de gouvernement, Docteur Bernard Goumou ont pris des engagements en terme de liberté de presse et je pense bien qu’en Guinée, la liberté de la presse est respectée et continue à être respectée. Par contre, il est quand même important de rappeler certaines règles de fonctionnement et de professionnalisation des médias. Il est important de comprendre que vous avez une certaine liberté mais, il est également important de savoir que la liberté se passe selon le respect des textes et des lois en vigueur en république de Guinée ».

Par ailleurs, la ministre de l’information et de la communication dit tendre la main à la presse en général pour dit-elle « changer l’image de la presse, l’image des médias, redorer l’image de notre pays, de nos institutions. Qu’on donne une autre image de notre pays car ce pays nous appartient tous. Et mettre en avant non seulement les actions positives non seulement du gouvernement de transition et du CNRD mais également, relever ensemble les différents défis qui nous interpellent pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations », a sollicité Aminata Kaba.

La cheffe de département de l’information et de la communication a promis d’accompagner la presse pour son amélioration à travers divers domaines.

« Nous sommes aussi responsables des médias privés. Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons développer des axes de partenariat stratégique pour vous aider à vous améliorer dans le fonctionnement, la gestion, dans la levée de fonds, dans la recherche de partenariat avec les secteurs public et privé. Donc, en sens, nous sommes là à vous accompagner dans tous les domaines mais dans un cadre de travail bien précis, en se professionnalisant, dans un cadre de respect mutuel et un cadre de dialogue assez saint », a finalement laissé entre la ministre.

Sadjo Bah

625016669