La ministre Bountouraby Yattara à Labé : ‘’aujourd’hui, nous pouvons être fiers de dire que la Guinée a accès à l’énergie’’

Après la Guinée Forestière et la Haute Guinée, la ministre de l’Energie, Bountouraby Yattara, à la tête d’une forte délégation de son ministère et accompagnée du Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) était ce mardi 15 juin 2021 à Labé. Une visite de travail qui a conduit la patronne du ministère de l’Energie dans la sous-préfecture de Garambé, à 11 km de Labé-ville. Objectif : visiter les installations du poste de l’interconnexion de l’OMVG et dans la foulée toucher du doigt les problèmes liés à l’électricité. Après le tour de la propriété, la ministre dira entre autres que si hier la Guinée était un pays d’obscurité, aujourd’hui, nous pouvons être fiers de dire que la Guinée a accès à l’énergie.

« La mission à l’intérieur du pays, notamment dans les différentes régions de la Guinée, m’a permis de toucher du doigt les problèmes dans le secteur de l’énergie mais aussi d’avoir une meilleure appréciation des projets qui sont actuellement en cours au niveau du ministère de l’Energie. Cette mission m’a conduite à N’zérékoré, en Haute-Guinée. Aujourd’hui, nous sommes à Labé, pour constater l’état d’avancement du projet de réalisation du poste de l’OMVG qui est un poste important dans le cadre de l’interconnexion électrique de la Guinée et les autres pays membres. Donc, cette étape de Labé est une étape importante. La mission que nous avons initiée, c’est dans le cadre de la réalisation des objectifs qui nous sont assignés par le chef de l’Etat, qui souhaite un meilleur taux d’accès à l’électricité en Guinée. La Guinée était un pays obscur il y a quelques années, aujourd’hui nous pouvons être fiers de dire que la Guinée a accès à l’énergie. Plusieurs villes du pays ont accès à l’électricité. Et aujourd’hui, nous pouvons aussi affirmer que cela ira en s’améliorant parce qu’aujourd’hui les lignes d’interconnexion sont en train d’être réalisées, notamment la ligne OMVG, que nous visitons aujourd’hui. Et la Moyenne-Guinée est couverte par les projets qui sont mis en œuvre sous l’impulsion de M. le président de la République pour améliorer la desserte. Nous sommes rassurés de l’état d’avancement de la réalisation du poste OMVG de Labé, parce qu’à travers ce poste, la Moyenne-Guinée va avoir une électricité de qualité. Donc, la desserte va être améliorée, mais en mettant beaucoup d’accent sur la qualité de l’énergie qui sera fournie à la population », se réjouit la ministre de l’Energie.

Poursuivant, Bountouraby Yattara rassure les populations de la Moyenne-Guinée, qu’elles sont au cœur de la politique du gouvernement guinéen. Avant de promettre l’amélioration de la desserte en électricité dans un avenir proche.

« Nous pouvons affirmer aussi à la population de Labé que la Moyenne-Guinée est au cœur de la politique du gouvernement guinéen et que progressivement la desserte en électricité va s’améliorer en Moyenne-Guinée, principalement dans les villes couvertes par la ligne d’interconnexion de l’OMVG. Nous étions très attendus par les populations qui voient aujourd’hui qu’elle est au cœur de notre politique, conformément aux instructions du président de la République qui est en train d’œuvrer pour réduire la pauvreté dans notre pays. La politique que le président de la République est en train de mener est une politique d’inclusion. Personne ne sera laissé pour compte, en tout cas nous, dans le domaine de l’électricité, sous la direction de M. le Premier ministre, nous allons continuer à fournir tous les efforts qu’il faut pour que le taux d’accès à l’électricité s’améliore dans notre pays », conclut la ministre de l’Energie.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83