La ministre de l’Enseignement Supérieur à l’université de Labé : « le constat est très alarmant »

A l’instar de certaines universités du pays, la ministre de l’Enseignement supérieur a posé hier Jeudi 03 février 2022 ses valises à l’université de Labé, située dans la sous-préfecture de Hafia, à 21 km de la ville de Labé.

Histoire de s’enquérir des réalités de ce temple du savoir. Très en colère, à cause des difficultés auxquelles ils sont confrontés, les étudiants réunis dans la salle de l’amphithéâtre de cette institution ont scandé des slogans comme : ‘’Nourriture, logement, pécule, manque de latrines, manque de courant, nous voulons la vérité’’. Après cette tempête, le recteur par intérim, est revenu sur les difficultés rencontrées par l’université de Labé.



« Les préoccupations des universités sont énormes mais à notre niveau nous sommes à 20 km de la ville de Labé, 18 km de Pita et 17 Km de Timbi Madina. Les choses ne sont pas faciles pour les enseignants et les étudiants. Au rectorat ici, je suis le seul qui dois faire tous les travaux. Nos préoccupations, c’est qu’on puisse nommer rapidement les gens aux postes vacants. Il n’y a aucun problème avec les étudiants et le rectorat à chaque fois qu’il y a un responsable c’est comme ça et d’ailleurs ce n’est pas ici seulement » affirme Dr Diakité, secrétaire général et recteur par intérim.

Prenant la parole, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est revenu sur l’objectif de sa visite à l’université de Labé.

« Nous avons un seul objectif pour cette mission, c’est de connaître l’état des lieux, diagnostiquer notre système d’enseignement, voir les conditions dans lesquelles vous êtes en train d’étudier, voir le cadre de vie. Chaque université a ses spécificités, nous voulons voir en réalité la raison pour laquelle nous sommes avec toute l’équipe », affirme Dr Diaka Sidibé.



Poursuivant, la patronne du ministère de l’Enseignement supérieur laisse entendre que le constat fait à l’université de Labé est alarmant. «Nous avons fait le tour du campus de l’université de Labé. Beaucoup de constat alarmant, beaucoup d’infrastructures à l’arrêt, beaucoup de problèmes internes aussi bien au niveau de la gouvernance qu’au niveau des enseignants chercheurs. Nous avons écouté toutes les parties prenantes mais le constat est très alarmant nous allons prendre des dispositions très rapides pour corriger certains manquements. Il y a le problème de leur formation, le manque d’équipement, le manque de campus universitaire, le manque d’eau et de résidence universitaire, de restaurant. Donc c’est un peu compliqué, nous nous sommes en rendu compte, à travers cette visite », dit la ministre Dr Diaka Sidibé.



Dans la foulée, un tête-à-tête à huis-clos s’est tenu entre la ministre, les étudiants, les professeurs et les responsables de l’université de Labé. A la sortie de cette rencontre, le président des

étudiants est revenu sur les maux dont souffrent les étudiants de Labé. «Les étudiants sont mécontents. Les conditions de vie des étudiants sont très critiques. Rien ne va, non seulement au niveau de la formation mais aussi au niveau des conditions de vie. Il n’y a pas de laboratoires bien équipés, pas de bibliothèques qui répondent à nos besoins, pas suffisamment de salles de classe et nos pécules retardent», a expliqué Adolphe Fiskoï.

Il faut noter que l’université de Labé a un effectif de près de 2500 étudiants.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

