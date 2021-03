La ministre des TP ‘’pas du tout satisfaite’’ des travaux de la RN Coyah-Dabola

La nouvelle ministre des Travaux Publics (TP) Kadiatou Emile Diaby a fait sa première sortie sur le terrain qui l’a conduite sur la route nationale en construction Coyah-Dabola, longue de 354,6km.

Au micro des confrères de la télévision nationale, Mme Diaby a dit qu’elle n’est pas du tout satisfaite de l’évolution des travaux qui se situerait à 32%, alors que les grandes pluies approchent.

« Les pluies tombent en fin mai. Nous ne pouvons faire de miracle sur un tronçon de 354 kilomètres en un mois. Mais Nous allons faire tout notre possible. Nos partenaires chinois l’ont compris et sont d’accord. Le gouvernement s’engage, nous allons faire de notre mieux. Donc, je ne suis pas du tout satisfaite, je le répète. Nous allons essayer très rapidement de comprendre les causes et de trouver des solutions”, a-t-elle dit.

Selon une note parcourue par Mediaguinee, la construction de la route Coyah-Mamou-Dabola, confiée à la société chinoise CRBC, pourrait être achevée d’ici à fin 2022 avec une quarantaine de ponts construits sur le tracé.

Maciré CAMARA