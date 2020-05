La ministre Kanny Diallo à la tête de l’UNG ?

La ministre du Plan et du développement économique Kanny Diallo fait face à un nouveau défi. Depuis plusieurs jours, des rumeurs les plus folles soutiennent qu’elle est désormais à la tête d’une formation politique dénommée Union pour la Nouvelle Guinée (UNG).

Les responsables de ce parti politique qui se disent surpris de la nouvelle se sont vite fendus d’une déclaration pour démentir ce qu’ils appellent ”intox”.

« Nous condamnons avec la dernière énergie cette affirmation qui en fait, n’est qu’une intox et tenons à préciser que l´UNG est un Parti légalement constitué et agréé, dont l’ensemble des instances sont fonctionnelles sur la base des documents officiels. En application des textes en vigueur, nous réaffirmons solennellement que Dr Oumar BALDÉ est le Président du Parti de l´UNG par intérim depuis Juin 2016, et élu depuis Avril 2018 en remplacement du premier président fondateur, le très regretté Elhadj Oumar SOW, décédé en Mai 2016, paix à son âme ! », souligne le parti.

Dans cette même déclaration, les responsables de l’UNG soulignent que leur parti politique n’a jamais eu pour parrain une personnalité du gouvernement actuel. Donc, pour eux, ces rumeurs n’engagent que ceux qui les distillent.

« Nous tenons à préciser que l’Union pour la Nouvelle Guinée (UNG) est un Parti indépendant depuis sa création qui tient fermement à garder cette indépendance ; le Parti n’a jamais côtoyé un membre quelconque du gouvernement présent, ni de la mouvance, encore moins de l’opposition, pour solliciter un parrainage ou pour négocier quoi que ce soit.

Nous réaffirmons haut et fort que ces affirmations mensongères et disgracieuses n’engagent que leurs auteurs et n’affectent en rien la dynamique de l’UNG, qui suit sa feuille de route en application de son programme politique, dans le strict respect de la Charte des partis politiques en République de Guinée », précise l’UNG.

Il faut rappeler que ces rumeurs surviennent après le malentendu qu’a eu lieu entre la ministre Mama Kanny Diallo et le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana au sujet du fumant rapport du plan de riposte économique au Covid-19, ‘’rejeté ‘’par la banque mondiale.

Mohamed Cissé