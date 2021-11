La ministre Pricemou aux travailleurs de la RTG : « notre seule motivation sera de redorer le blason de la RTG »

Présente ce vendredi 12 novembre 2021, à la cérémonie de prise de fonctions du nouveau Directeur général de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), la nouvelle ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou a remercié l’ensemble des travailleurs pour leur présence à cette cérémonie, avant d’ajouter qu’elle attend d’eux (travailleurs) de l’engagement et la détermination dans le travail.

A l’en croire, « les défis restent immenses. J’aimerais dire à tout le monde ici présent, médias privés et publics que nous sommes à un croisement important. L’heure n’est pas de dire aux dirigeants que c’est à eux d’agir. Il sera de notre responsabilité à chacun ou chacune de nous impliquer individuellement et profondément, car ce peuple à temps souffert. »

Poursuivant, elle a tenu à préciser : « le domaine de l’informatique et de la communication sera crucial dans les prochains mois. Votre travail sera incontournable et votre implication spéciale sans faille est attendue. Que chacun se demande qu’est-ce que je peux faire de nouveau pour améliorer le devenir de cette nation ? Comment il pourra travailler de façon efficace, intègre et professionnelle pour améliorer l’image de ce grand symbole de la nation qu’est là RTG. Il n’y a un moment, je signifiais que je ne doute pas des talents que regorge ce domaine au sein de ce pays. Il suffira d’être à l’écoute de vos besoins et je serais pour cette écoute. »

Pour finir, la nouvelle ministre a rassuré : « il n’y aura pas de camps. Notre seule motivation sera de redorer le blason de la RTG, faire le meilleur pour la nation, de dire que nous sommes des hommes, des femmes qui ont travaillé pour ce pays… »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08