La ministre Pricemou dans les locaux de Horoya et la RTG Boulbinet : ‘’nous allons faire en sorte que tout le monde soit opérationnel’’

Après plus de deux semaines de son installation, la nouvelle ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou en accompagnie d’un ingénieur et des cadres de son cabinet s’est ce mercredi dans les locaux du Quotidien National Horoya et la RTG Boulbinet.

Deux médias du service public qui ont été victimes de vandalisme suite aux événements du 5 septembre dernier. Cette démarche de la première responsable dudit département donne déjà un lieur d’espoir aux travailleurs des deux médias qui sont toujours en chômage technique.

Pour le Directeur général du Quotidien National Horoya, Mamady wasco Keita, cette visite de la première autorité est un sentiment de satisfaction. Parce que, dira-t-il, ça veut dire quelque part que le gouvernement est à pied d’œuvre pour faire vite et nous remettre au travail.

« Depuis le 5 septembre le Quotidien National Horoya est au chômage technique, et cela est difficile à supporter. Qui connait l’importance du quotidien National Horoya qui est un patrimoine national, un acquis de souveraineté parce que Horoya a participé à la lutte pour l’indépendance de la Guinée. Après plus de 50 ans, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va laisser tomber ce journal qui a traversé les temps et les âges et qui a donné à la Guinée ce qu’il fallait », a-t-il dit en substance.

Visiblement touché par cet acte de vandalisme des ‘’loubards’’ le 5 septembre, le Directeur de la télévision RTG 2, El Oumar Camara dira : « on a espoir avec la visite de Madame la ministre de l’Information et de la communication. Au paravent d’abord, le CNRD c’était intéressé aux images. Nous avions essayé de circonscrire tous les maux qui assaillent la maison. Cette visite de Mme la ministre vient de nous réconforter dans notre position. Et les choses sérieuses vont bientôt commencer surtout qu’elle était accompagnée d’un ingénieur. »

La ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou, visiblement déchue de l’état dans lequel se trouve les locaux du journal Horoya et la RTG Boulbinet a souligné que la réhabilitation de ces deux services est une importance capitale pour notre pays.

« L’état des lieux est vraiment à plaindre. Ce qui est important à retenir, c’est que nous avons le soutien des hautes autorités de l’Etat. Nous avons également le soutien de nos partenaires. Et c’est une priorité pour nous de réhabiliter ces endroits. Les travailleurs doivent comprendre que nous sommes une équipe. Nous allons faire en sorte que tout le monde soit opérationnel »

Thierno Kalifatou Doumbouya

