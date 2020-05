La nomination de Mamady 3 Kaba comme commissaire dans l’arène de la CENI est un acte providentiel (Par Solian Konaté)

Une vérité de Jean Bédard : « La valeur est à l’action ce que, biologiquement, la lumière est à la vie. ».

J’ai pris connaissance, avec énormément d’assurance et d’espérance, du décret de Son Excellence Monsieur le Président de la République confirmant le choix, fait par la société civile, de Mamady 3 KABA comme commissaire à la CENI.

La délicatesse intellectuelle dans l’élégance, est un atout indispensable à notre probité dans l’expression de notre savoir vivre.

La désignation de Mamady 3 KABA par ses pairs de la société civile est la concrétisation d’une marque de confiance, préambule indispensable à l’expression de notre miroir, la conscience humaine.

De toute évidence, la tâche assignée est énorme, mais sans aucun doute l’expertise de Mamady 3 KABA est autant resplendissante.

Cet intellectuel régulier, d’une pertinence remarquée dans les débats de société sur la toile guinéenne, est un juriste de formation sans emphase et surtout partisan de l’écosystème du compromis intelligent et du bon sens.

Homme de culture d’une grande modestie, Mamady 3 KABA que je lis régulièrement sur les sites, est un intellectuel au parcours truffé d’expérience et d’un cursus remarquable :

Récemment investi par la confiance du Président de l’Assemblée Nationale comme chef de cabinet. Détenteur d’une maîtrise en droit public et d’un master en science de l’environnement avec dans sa gibecière plus de 15 ans d’expérience en management des ressources humaines, du droit et volontariat dans l’enseignement. Directeur adjoint des études et recherche de la cour constitutionnelle en Guinée, vice président chargé des questions juridiques et électorales du Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC). Une expertise aiguisée sur les questions constitutionnelles. Une maîtrise soutenue du fichier électoral biométrique guinéen. Ancien vice-recteur et Co-fondateur d’un cabinet d’études.

Bref, nul besoin pour moi de prétendre tout paraphraser, il faut surtout noter un vaste domaine d’expression de son expérience professionnelle à la fois riche et diversifiée de 2005 à 2020.

Une clarté incontestable et un parcours qui dissipe les illusions.

La proposition de Mamady 3 KABA dans l’arène de cette institution électorale, découle d’un consensus à l’échelle de la société civile comme ce fut le cas de notre regretté feu Me Salif KEBE.

Les amalgames générateurs de petites susceptibilités dans le processus de suggestion de candidature du coté des avocats doivent laisser place au bon sens et au respect de nos valeurs.

La sagesse humaine requiert que nous sachions nous mettre à l’écoule des uns et des autres, c’est la condition pour nous, le seul critère objectif de pouvoir tirer le bon de l’ivraie.

Intellectuel de raison et de passion, ce juriste dans l’âme est un véritable homme de culture dont l’expertise transcende avec modestie tous les clivages, pour intégrer et incarner les valeurs de la raison et du bon sens.

La nomination de ce brillant juriste à ce poste de responsabilité honorable est somme toute, une marque de confiance, une preuve que la jeunesse guinéenne est capable d’apporter en tout lieu et à tout moment et de la plus belle manière son expertise remarquablement intelligible dans l’édification de notre nation.

Je suis convaincu que Mamady 3 KABA, homme de culture averti d’une tempérance remarquable, saura jouer sa partition citoyenne de la plus belle manière dans le processus de qualification de notre institution électorale nationale indépendante.

En espérant que ce nouveau challenge augure de belles perspectives, je souhaite à Mamady 3 KABA un excellent parcours dans l’institution électorale nationale indépendante et une intégration gracieusement fraternelle parmi ses collaborateurs.

Vive la victoire anti-covid19

Vive la paix

Docteur Solian Konaté

Praticien Hospitalier

Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue

France