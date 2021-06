La sentence vient de tomber. Oumar Sylla Finiké Menguè, un des rrsponsables du Fndc qui avait écopé en première instance de 11 mois de prison vient d’être condamné à 3 ans d’emprisonnement.

Cette figure majeure de lutte contre le changement de constitution en Guinée et le 3è mandat du président Alpha Condé a été reconnu coupable de “participation directe à un attroupement non armé, communication, divulgation de fausses informations et menaces de violences”.

Yaya Barry