La photo d’Ahmed Kourouma avec des billets de banque devenue virale : A fatara !

Pour nos lecteurs. Sur la toile est une rubrique de votre site qui reprend les publications les plus pertinentes, les plus drôles et parfois les plus commentées sur la toile. Elles peuvent être tirées d’histoires vraies ou imaginaires. Peu importe. Nous les reprenons sans les commenter généralement. La photo du politique Ahmed Kourouma (AK) avec une liasse de billets de 100 dollars, les yeux cachés derrière ses lunettes noires, reprise sur notre site s’inscrit dans ce cadre. Pas plus. Cette photo devenue virale sur la toile est partie d’une vidéo que AK-décidé, à l’en croire, à faire autrement la politique- a réalisée avec le célèbre humoriste ivoirien El pueblo Bravador, l’autre champion africain du buzz. D’ailleurs, la photo du vice-président de GRUP sera finalement supprimée de sa page Facebook. Une autre plus vivante est apparue avec la mention « Nfatara ». Juste du buzz. Du montage. N’est-ce pas AK ? Rendez-vous devant les tribunaux. Sans stress…

