La Police dresse son bilan : ”plus de 7027 opérations, 2823 gardes à vue, 3642 plaintes des citoyens, 3752 personnes déférées”

Ce mardi 9 mars 2021, les Directeurs centraux de la police ont animé une conférence de presse, dans la salle de conférence du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L’objectif général était de faire la synthèse des activités de la Direction de la police guinéenne pour les années 2019 et 2020.

Cette conférence a connu la présence du Général Ansoumane Camara “Baffoé”, Directeur général de la Police, des Directeurs Généraux de l’Air et des frontières, de la Sécurité publique, de la Police routière et du Général Mamadouba Paye Camara. C’est à travers une déclaration lue par le Commissaire Aboubacar Kassé que ces officiers ont présenté le bilan de l’année précédente.

« Au jour d’aujourd’hui, sachez que grâce au leadership du Directeur général de la Police, nous avons l’instauration parfaite de la collaboration et la cohésion avec tous les services de la police, la dotation régulière en carburant de tous les services à temps, la prise en charge des blessés et victimes d’accident lors de l’intervention. », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la formation, il a précisé: « la direction nationale a procédé à la remise à niveau de 771 cadres et agents de police ; à l’opérationnalisation des centres de Kafilia et de Kagbelen au compte de l’Ecole nationale de la Police et de la Protection civile ; à la formation de plus de 1886 agents de police de deux promotions d’officiers de police judiciaire, de 100 policiers en fraude documentaire et d’identité dont 50 venant de l’intérieur du pays, de 425 gardes communaux dont 378 venant des 5 communes de Conakry. Dans le cadre du renforcement des effectifs, il ya eu la mutation de 200 cadres et agents dans les commissariats centraux et au niveau des CMIS. Il était question aussi de la dotation des directions régionales de la police en moyens logistiques ainsi que des 33 commissariats centraux en véhicules 4X4 et en motos des 378 commissariats urbains. La Police a bénéficié de la création des CMIS à l’intérieur du pays. », poursuit Commissaire Kassé.

Sur le plan des infrastructures, il fait part des divers réalisations. « La rénovation, l’équipement et la mise en service des commissariats centraux de Kaloum et de Dixinn ; le lancement des travaux de rénovation du commissariat central de Kaporo-rails ; la construction et la mise en service des locaux du commissariat spécial de sécurité routière d’ENTAG, dans la commune de Matoto ; le lancement des travaux de construction des pistes frontalières de Sambaïlo Missira dans la préfecture de Koundara et de Siguiri. Cela s’ajoute à des perspectives qui se résument par des multiples projets de formation des policiers avec l’implication des experts étrangers. Il y a eu la réalisation du projet de recrutement des agents de renforcement de la lutte contre la criminalité, le déploiement des agents et officiers à l’intérieur du pays. Tout ça rentre dans la cadre de la sécurité du pays. », mentionne-t-il.

« Il est évident de constater que la Police est à l’avant-garde dans toutes les activités dans le cadre du maintien d’ordre. Dans le cadre des performances en accueil au niveau des différents services, nous avons eu à accueillir des citoyens. Plus de 17270 citoyens qui se sont présentés à nos services. On a organisé des patrouilles. Plus de 7027 opérations. On a interpellé et gardé à vue 2823 individus. Nous avons reçu 3642 plaintes des citoyens. Et on a déféré au moins 3752 personnes pour une interpellation de 5955 individus. », peut-on retenir entre autres de cette déclaration de la Police.

Mamadou Yaya Barry