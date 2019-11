La Première dame récompense les lauréats du BEPC de Conakry et des 4 régions naturelles…

La Fondation PROSMI de la Première Dame Djènè Kaba Condé, à travers la 1ère édition de son projet ‘’ PROSMI Récompense ‘’ a procédé ce samedi 02 novembre 2019 à la remise d’un lot de matériels composé d’ordinateurs et de tablettes aux trois meilleurs du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session : 2018 – 2019. Avec pour but d’encourager les élèves qui se distinguent lors des examens nationaux, ce projet récompense les lauréats des quatre régions naturelles y compris la zone spéciale de Conakry.

Au nombre de quinze dont trois filles, ces bénéficiaires recevront en fonction de leurs moyennes obtenues à l’examen des ordinateurs et des tablettes.

Nènè Fatou Diallo, secrétaire générale du ministère de l’éducation et de l’enseignement pré-universitaire et représentante du ministre, après avoir salué le combat de la première dame et du président de la République consistant selon elle à redonner à l’école guinéenne ses lettres de noblesse, a estimé que cette école guinéenne était en train de remonter la pente.

« Oui remonter la pente parce qu’on a des défis. Remonter la pente parce qu’on a des challenges, parce que tout n’est pas rose. Et parce qu’aujourd’hui je reste persuadée au nom de mon ministre que les heureux récipiendaires qui sont là et qui vont dans quelques instants recevoir ces prix comprennent la portée du geste de Madame la première dame et de sa fondation en ce sens qu’ils devront continuer de porter encore plus haut la flamme de l’excellence guinéenne. Je vais vous assurer Excellence Madame la première dame, au nom de mon ministre, que nous ministère de l’éducation à tous les niveaux nous ne ménageront aucun effort pour nous battre dans le combat que vous êtes en train de mener avec votre époux et pour raviver, continuer à entretenir cette flamme de l’excellence scolaire que vous avez bien voulu aujourd’hui, ce soir, qui restera dans nos mémoires que vous avez voulu ramener « , dit-elle.

Ce projet »PROSMI RÉCOMPENSE » est un geste symbolisant l’attachement de la première dame aux enfants, d’où le but de la présence de cette dernière.

Prenant la parole, Djènè Kaba Condé a invité les décideurs à redoubler d’efforts pour le bien-être des femmes et des enfants

« En ma qualité de présidente de la fondation PROSMI, je voudrais à travers ce projet dénommé PROMI Récompense » créer de l’émulation entre les enfants et encourager d’autres à en faire autant. Une nation qui se veut émergente doit nécessairement promouvoir l’éducation car tout part de là (…). Depuis la création de la fondation, il y a presque neuf ans les femmes et les enfants sont au cœur de mes priorités. À travers les médias, vous êtes certainement informés des différentes activités menées en faveur de cette couche. Effectivement de l’assainissement au projet BUM, je voudrais donc saisir l’opportunité pour inviter les décideurs à redoubler d’efforts pour le bien-être des femmes et des enfants », indique-t-elle, remerciant les encadreurs pour la qualité de la formation dispensée aux enfants.

Les récipiendaires par la voix de Djénabou Barry ont remercié la première dame pour son geste

« Nous vous promettons d’être le porte-flambeau de l’excellence au niveau de l’école guinéenne au baccalauréat. Nous souhaitons que cet acte de la fondation PROSMI se pérennise pour le bonheur de l’école guinéenne », a promis la porte-parole des récipiendaires.

À préciser que ce lot de matériels composé de cinq ordinateurs et de 10 tablettes est entièrement financé sur fond propre de la Fondation à hauteur de neuf mille (9 000) euros (93 millions francs guinéens).

Maciré Camara

+224 628 112 098