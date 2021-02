La Première dame se plaint du directeur du protocole d’Etat : ‘’si Sinkoun Kaba avait été parfaitement formé…’’

C’est un fait rare sous nos tropiques. Une Première dame qui se plaint de l’ambassadeur directeur général du protocole d’Etat de la Présidence de la République Mamady Sinkoun Kaba. Pourtant c’est ce qui s’est passé dans l’émission “Carnets du reporter” de la radio nationale.

Le fait de n’avoir pas été présentée par le modérateur le 15 décembre dernier lors de l’investiture pour un troisième mandat de son époux de président au palais Mohammed V est resté en travers de la gorge de la Première dame Djénèkaba Condé qui l’a dit au journaliste.

« (…) Pourquoi je m’appuie à la formation des enfants, pourquoi je m’intéresse tant à l’école, les enfants sont l’avenir d’un pays. Et la formation, au lieu de laisser telle richesse à son enfants, mieux vaut bien le former, bien l’éduquer. La parenthèse que j’ouvre, s’est passée le jour de l’investiture. Pourquoi je fais le lien avec la formation ? Si le protocole Sinkoun Kaba de la Présidence avait été parfaitement bien formé, il allait se rendre compte que j’ai été ignorée dans la salle, et que je suis l’épouse du Président de la République. Ce n’est pas au Président de parler de moi, ce n’est pas au Président de me remercier parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi-même. Mais, j’aurai dû être présentée par le modérateur. Mais, j’ai compris que l’erreur était venue de Sinkoun Kaba. JCeci dit, je ferme la parenthèse», dit l’épouse du chef de l’Etat cité par revelateur224.