La première session ordinaire 2021 du CESEC s’achève, à Conakry

Ouverte le 16 mars dernier, la première session ordinaire du conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) comptant pour l’année 2021 a été clôturée ce jeudi, 20 mai au siège de l’institution sis à Kaloum.

Cette cérémonie de clôture a pour but de présenter les résultats des rapports d’autosaine issus des séances en plénières.

Présent pour cette énième fois, le Ministre d’Etat à la Présidence, chargé des relations avec les institutions républicaines a, au nom du Président de la République souhaiter prompt rétablissement et un bon retour à Hadja Rabiatou Sarah Diallo absente pour cause de maladie.

En effet, dit-il, « au titre de la commission 1 du CESEC le thème retenu était l’état des lieux du secteur agricole en Guinée et la mise au point des stratégies plus attractives porteuses d’emplois pour les jeunes et les femmes estimant que l’état des lieux du secteur agricole a toujours été une source de préoccupation pour les autorités guinéennes depuis l’accession de la Guinée à l’indépendance. Cela est dû au fait que malgré tous les efforts consentis et autres stratégies développées, l’agriculture reste marquée par une faible constante de productivité malgré toutes les conditions favorables de production des terres du pays. »

Poursuivant, il a fait savoir que « les autres commissions avaient comme thèmes ‘’la problématique du transport maritime au regard des enjeux de développement durable en Guinée; les impacts sociaux et la déréglementation climatique en Guinée; le financement de l’économie guinéenne », a-t-il mentionné tout en remerciant chacun et chacune au nom du Président de la République pour la contribution qu’ils apportent au rayonnement de cette institution en Afrique et dans le monde avec comme effet un partenariat très profitable en terme d’appui de tout ordre.

A l’absence de la Présidente du Conseil Economique Social Environnemental et Culturel, Hadja Rabiatou Serah Diallo pour cause de convalescence, c’est le Vice-président de cette institution Amadou Diallo qui a clôturé cette première cession. Il a dans son discours tenu tenu à rappeler que malgré les contraintes sanitaires liée à la pandémie de COVID-19 et la résurgence du Virus Ebola, le Conseil Économique et Social Environnemental et Culturel (CESEC) a pu mener quelques activités sur le plan national et international qui sont entres autres :

« La mise en œuvre du projet Adapt’Action soutenu par expertise France et l’AFD visant à renforcer les capacités des Membres du Parlement du CESEC et du cabinet de la primature afin de leur permettre de s’approprier la thématique “CLIMAT” et jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de la contributions déterminées au niveau national (CDN) et les orientations stratégiques et développement du pays, des sessions de formation ont été organisées du 06 au 15 avril 2021 à l’hôtel NOOM ( Pub gratuite ndlr) et la cérémonie de clôture s’est tenue le 16 avril 2021, dans l’hémicycle du palais du peuple à Conakry…Animées par une équipe des 4 experts nationaux et internationaux mobilisés par le bureau d’étude projections, ont connu la participation effective d’un nombre important des membres du SESEC et de son personnel », dira-t-il.

Sur le plan International, le CESEC a, durant la période d’intersession, « poursuivi ses collaborations d’échanges et les concertations avec les institutions internationales partenaires comme l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et institutions similaires membres de la Francophonie (l’UCESIF) dont la CESEC assure la présidence jusqu’en 2022, l’Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (l’AICESIS) et l’Union des Conseils Économiques et Sociaux de l’Afrique (UCESA). C’est ainsi qu’au compte de l’UCESA, les travaux sur le changement climatique se sont poursuivis et se poursuivront avec pour objectif l’amélioration des conditions de vie des populations africaines. »

Pour finir, le vice-président du CESEC a exprimé toute sa satisfaction au personnel administratif qui, selon lui, ont travaillé d’arrache pied durant cette session.

« Votre dévouement et votre disponibilité ont toujours facilité le travail des conseils durant toute la session je voudrais vous dire ici grand merci et vous affirmer toute la reconnaissance des conseillers. J’exhorte tous et chacun à mettre à profit cette période d’Intersession pour continuer les recherches de solutions aux problèmes quotidiens de nos citoyens et citoyennes en vue d’aboutir à un bien être social (…) À la presse je voudrais vous dire merci et vous réitérer notre disponibilité pour d’éventuelles collaborations à l’occasion des activités du SESEC »,a-t-il formulé avant de déclarer clos les travaux de cette première session ordinaire 2021 de son institution.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08