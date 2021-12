La protection civile de Kankan en manque d’équipements : son premier responsable tire la sonnette d’alarme

Dans la commune urbaine de Kankan, il n’existe qu’une seule unité de la protection civile qui s’occupe des 27 quartiers en cas d’intervention d’urgence. Mais aujourd’hui, cette unité dite régionale, est confrontée à d’énormes difficultés liées à un manque criard de matériels, notamment des engins roulant et d’autres pouvant faciliter les interventions rapides. Une situation qui préoccupe à plus d’un titre le commandant de ladite unité.

« Notre première difficulté, est que l’unité de la protection civile de Kankan n’a pas de caserne propre à elle. Nous sommes hébergés dans un lieu qui appartient aux sapeurs pompiers. Et pourtant dans les autres régions, toutes les unités ont des casernes construites par l’Union Européenne. Quelques matériels que nous recevons via des partenaires, on n’a pas de magasin pour les stockages. On se débrouille avec d’autres services pour l’hébergement et notre salle de réunion est transformée en magasin, mais également on n’a même pas une ambulance à notre compte », dit Aly Malano.

Malgré cette insuffisance, ce service exerce de nuit comme de jour partout où le besoin se fait ressentir dans la commune urbaine de Kankan. Mais ne bénéficie d’aucun accompagnement en matière de matériels. C’est pourquoi Aly Malano tire la sonnette d’alarme.

« Nous demandons aux autorités et aux personnes de bonne volonté de venir vraiment au secours de l’unité régionale de la protection civile. Nous sommes un corps humanitaire nous ne faisons pas des infractions sur des personnes, mais seulement l’assistance des personnes en dangers. On n’a même pas de budget de fonctionnement, donc il faut que les gens nous aides ».

A l’image de la protection civile, plusieurs autres services étatiques à Kankan font face à des difficultés. Mais force est de constater que ces difficultés perdurent jusqu’à ce qu’ils s’y habituent.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

