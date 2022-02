La question (éthique) de Gaoual à Cellou et Sidya : « peut-on se porter distributeur et acquéreur en même temps? » (vidéo)

Les politiques Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont en très mauvaise passe. Le parimoine bâti public les a sommés avec plus de 80 autres personnes et familles de libérer les domaines qu’ils occupent à Dixinn au plus tard le 28 février prochain à 10 heures.

A la télévision nationale, le ministre de l’Habitat et porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a rappelé jeudi qu’on ne peut pas être distributeur et acquéreur en même temps.

« (…) Nous avons un peu moins de 3000 bâtiments en 1992 qui étaient du patrimoine public. Aujourd’hui, nous avons 28 ministres, on ne peut pas les loger parce que tous les biens qui devaient servir des résidences des ministres sont vendus. Ils n’ont pas été vendus à un commerçant, à un agriculteur ou à un paysan. Ce sont des hommes d’Etat qui assumaient des responsabilités qui ont privatisé les biens. Autrefois, on logeait des préfets, des gouverneurs, des directeurs des services déconcentrés (…) », souligne le ministre qui rappelle que dans beaucoup de pays, il est inconcevable de profiter de sa position de dominant pour s’offrir un bien de l’Etat. Regardez la vidéo 👇👇