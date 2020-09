La réhabilitation de la route du port de service de Senguelen à Maférinya achevée avec le soutien du Simandou Winning Consortium

Le 26 septembre 2020, Conakry, Guinée – La réhabilitation de la route du port de service de Sengelen à la ville de Maférinya, financée par Winning Consortium Simandou (WCS), s’est achevée officiellement aujourd’hui. Cette route d’une longueur de 18 km est l’artère principale reliant les villages situés entre ces deux points.

Winning Consortium Simandou a investi plus de 300.000 dollars américains en main-d’œuvre, équipements et matériaux de remblais. Ainsi près de 10 000 mètres cubes de roches et de graviers ont été nécessaires afin de paver cette route.

Avant la réhabilitation, l’état de la chaussée était très mauvais. Creusée de fondrières à 70%, la route restait boueuse et jonchée de grandes flaques d’eau. Il fallait une heure et demie pour aller du port de service de Sengelen à la ville de Maférinya. Grâce aux travaux réalisés, le temps de trajet a été réduit à 30 minutes, ce qui facilite désormais grandement le quotidien des résidents et des populations locales se déplaçant sur cet axe, en apportant un soutien au développement économique local en matière d’infrastructures.

Le soutien au développement durable à la communauté constitue depuis toujours un objectif prioritaire du plan de travail communautaire du Consortium SMB Winning.

Mamadouba Camara, Boké