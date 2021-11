La rentrée universitaire morose à l’université de N’zérékoré

Les portes des universités guinéennes ont été ouvertes ce lundi 1er novembre 2021. Mais à N’zérékoré, cette rentrée n’a pas connu d’engouement au niveau des étudiants même si les encadreurs et enseignants chercheurs sont venus au grand complet.

Cependant, certaines facultés comme celle de l’environnement, les cours ont été effectifs là-bas. Un constat que partage le vice-recteur chargé des études de cette université, Ibrahima Bakayoko.

« Les étudiants ont répondu à l’appel, mais pas totalement. On n’a déjà affiché un calendrier des cours ainsi que le calendrier des inscriptions et réinscriptions. On n’a divisé les étudiants en deux groupes pédagogiques. Le 1er a cours de 8 h à 14 h du lundi au mercredi. Le second groupe a cours dans la soirée. En principe, les cours ont démarré et les enseignants sont dans les classes. Les documents administratifs et autres sont prêts, il n’ ya aucun problème à ce niveau. Les frais d’inscription sont officiels. L’inscription, c’est 50000 fg et la réinscription, c’est 30000 fg par étudiant », a fait savoir le vice-recteur.

Il a par ailleurs invité les étudiants à rejoindre leurs amis en classe. Pendant ce temps, les inscriptions et réinscriptions se poursuivent dans ce temple de savoir.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777