La réponse hilarante d’un ministre camerounais sur son départ du gouvernement : “démissionner ? Que je suis fou ?”

Jean de Dieu Momo est ministre délégué auprès du ministre de la Justice au Cameroun. Il n’entend pas démissionner du gouvernement de Paul Biya. Pour ne rien au monde. Interrogé dans Le Grand Jury sur Canal 2 international s’il lui arrive de penser à quitter un jour de son propre chef le gouvernement, le ministre n’y va pas avec le dos de la cuillère : “démissionner ? Que je suis fou ? Vous êtes malades ? Arrêtez de rêver, ça c’est chez les blancs. (…) Si je démissionne tu crois que le peuple là va me laisser ? Je ne peux pas démissionner. Je travaille pour le peuple. J’aide le président Paul Biya à accomplir sa mission, je ne peux pas démissionner à cause de quelques postes alors que je travaille pour le peuple. Et même est-ce que les Dschang qui disent me détester alors qu’ils m’aiment vont me laisser ? (…) ». Regardez !!!

Mediaguinee