La République au-dessus de nos sentiments et intérêts particuliers! (Kémoko Camara)

L’histoire des Nations nous enseigne que les Pères Fondateurs ne sont pas des saints, mais des Hommes au grand destin qui posent des actes plus ou moins glorieux. La guerre de sécession nous enseigne que les Pères Fondateurs des USA ont fait assassiner des millions d’américains, mais ils trônent au Capitole. L’histoire française nous enseigne que Napoléon a charcuté la société française, mais Napoléon est au Panthéon de Paris en face de la Sorbonne.

L’histoire Africaine nous enseigne que Ouari Boumedienne a châtié les harkis algériens qui avaient rejoint les colons français contre l’Algérie. Mais l’aéroport d’Alger porte le nom de Boumedienne. Au Sénégal, le massacre de Valdiodio Ndiaye et de ses compagnons n’a pas empêché les sénégalais de donner le nom de leur aéroport à Léopold Sédar Senghor. En Côte d’Ivoire, l’ethnie Swanhi avait été éradiquée par les marsouins français sous les ordres du président Boigny. Mais l’aéroport d’Abidjan, le plus grand pont d’Abidjan, le plus grand stade d’Abidjan portent le nom d’Houphouêt Boigny. C’est pourtant Houphouêt Boigny qui a fait emprisonner et torturer l’écrivain panafricaniste Ahmadou Kourouma. C’est Senghor qui a pourtant fait assassiner les grands intellectuels sénégalais : Birago Diop, David Diop… c’est Senghor qui a anéanti le savant Cheikh Anta Diop, sans parler de son premier ministre Mamadou Dia qui est devenu aveugle en prison. Mais l’aéroport de Dakar porte son nom.

Mais en Guinée, dès qu’on parle de célébrer le Père de la Nation, le Président Sékou Touré, la clique éternelle lance une polémique pour ternir cette noble action. Elle pousse l’outrecuidance jusqu’à inverser les rôles entre la victime et le bourreau. Elle nous fait croire que le bourreau c’est Sékou Touré, et la victime c’est la françafrique et ses complices. Alors que c’est la Guinée de Sékou Touré qui a été victime dans cette guerre secrète qui a été lancée contre nous. C’est elle qui a été destabilisée quelques mois seulement après l’indépendance. Sékou Touré n’a pas voulu de cette guerre. Cette guerre le lui a été imposée par la françafrique et ses marionnettes guinéennes. C’est encore la Guinée qui a été agressée le 22 novembre 1970 avec 500 victimes dont des femmes et des enfants. Donc la victime, c’est la Guinée de Sékou Touré. Et aucun humaniste sincère ne peut en vouloir à Sékou Touré pour s’être défendu. Il a été le choix légitime du peuple, il lui revenait de défendre le mandat du peuple. C’est dans l’ordre du naturel des choses.

Tenez ! C’est en 1959 que le premier complot fut ourdi contre le Président de Sékou Touré. Je me suis toujours demandé ce qui lui avait valu cette tentative d’assassinat quelques mois seulement après l’indépendance. Qu’est ce que l’homme du 28 septembre avait fait pour que sa tête soit mise à prix? L’autodétermination de la Guinée du giron colonial étant son seul crime en 1958, je me suis questionné sur les véritables motivations des guinéens qui avaient servi de pions à cette entreprise criminelle. Quelles étaient leurs motivations réelles lorsqu’ils décidaient en toute connaissance de cause de participer à la destabilisation de leur propre pays? Qu’est ce que Sékou Touré a fait de mal pour mériter toute cette haine, quelques mois seulement après l’indépendance?

A préciser que le nom de code de ce premier complot était « opération Fouta Djallon », je me suis interrogé sur les motivations quant à cette dénomination ? ( lire Histoire secrète de la Vème République, page 29). Quand je vois certains compatriotes attribuer de façon mensongère au Président Sékou Touré le terme « complot peul », je m’interroge sur leur silence quant à la dénomination du complot« opération Fouta Djallon » ? Au lieu de chercher à inventer sans preuve des contre-vérités comme « complot peul », pour s’en offusquer après, pourquoi ne pas dénoncer directement la dénomination « opération Fouta Djallon » de 1959 ? Qu’est ce qui cache une telle ambivalence ? Moi j’ai toujours dénoncé cette manipulation du SDECE (Service de documentation, de l’espionnage et du contre-espionnage) et j’aurais condamné le « complot peul » si seulement l’histoire l’avait établi. Mais je me questionne aujourd’hui sur les motivations réelles de ceux qui ont inventé et attribué le « complot peul » au Président Sékou Touré. Tout comme je m’interroge sur les réelles motivations du SDECE français (service de documentation d’espionnage et du contre-espionnage) pour avoir choisi « opération Fouta Djallon » comme nom de code du premier complot. Tout comme je m’interroge sur les réelles motivations de ceux qui se sont faits enrôler, entraîner et armer dans les massifs du Fouta, dans le but de destabiliser leur propre pays sous les ordres du colon revanchard?



Aujourd’hui encore, les mêmes questionnements me taraudent l’esprit quant à l’ambivalence de certains compatriotes. Je m’interroge par exemple sur les motivations de ceux qui se réjouissent du boulevard Telli Diallo à Kaloum, mais crient au scandale face à l’aéroport Ahmed Sékou Touré. Lorsque j’ai lu la sortie de l’association des victimes du camp Boiro, je me suis questionné sur leurs réelles motivations. Parce qu’il n’y a pas de logique à condamner Sékou Touré et célébrer son ministre de la justice, Diallo Telli. Si Sékou Touré a condamné des gens, c’est justement son ministre de la justice qui a fait mener des enquêtes et fait appliquer la décision.

Voici une association qui refuse le débat contradictoire depuis des années, mais qui s’inscrit dans une démarche mémorielle sélective sur fond de recyclage de haine. Sa dernière trouvaille fut l’invention flagrante d’une nouvelle fusillade de 71 personnes au camp Boiro. Une fusillade qu’aucun historien n’avait encore mentionné jusque-là. Même les littéraires de la françafrique qui pourtant débordent d’imaginations lorsqu’il s’agit de noircir l’histoire Africaine, n’ont sorti de telles grossièretés. Mais c’est quand même cette association qui nous parle de fracture mémorielle, alors que ses membres charcutent à outrance notre mémoire collective, et sur des bases irrationnelles le plus souvent. Leur marque de fabrique reste la propagation de contre-vérités sur fond de négations et de victimisations. Pour eux, tous les complots sont faux et tout le monde est victime, malgré l’évidence. Même les pions de la françafrique nommément cités dans les archives françaises (Naby Youla, Diawadou Barry dans la piscine par exemple) sont considérés comme des innocents. Pour eux, l’histoire doit retenir le chiffre mensonger de 50 000 morts (sans preuves), et l’histoire doit obstruer l’évidence des complots et leurs conséquences. Pour eux, il y a eu 80 pendus alors que tous les historiens et témoins sont unanimes sur 8 pendus dont 4 à Conakry. Ce qui est déjà trop. Mais qu’est ce qui motive cette volonté de ternir notre histoire? Pourtant la République ne peut fonctionner selon les caprices d’une minorité. C’est l’intérêt général qui prime.

Où est la logique à prétexter la fracture mémorielle pour justifier la haine anti Sékou Touré, et se réjouir du stade Général Lansana Conté, ou du boulevard Telli Diallo, alors que toutes les Républiques ont connu leurs lots de crimes ? Tout comme réhabiliter les 8 pendus du 21 janvier 1971, et refuser de saluer la mémoire des 366 guinéens tombés sur le champ d’honneur le 22 novembre 1970. Nous, nous nous réjouissons de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, tout comme nous nous réjouissons du stade Général Lansana Conté. Parce que nous sommes convaincus que célébrer les Grands hommes de notre histoire n’empêche pas de réhabiliter les victimes de leurs régimes. Parce que nous sommes capables, nous autres sékoutoureistes de placer l’intérêt général au dessus de nos sentiments et intérêts particuliers. Parce que nous refusons que la Guinée fonctionne au rythme de la haine et de la vengeance à l’endroit des Grands Hommes de notre histoire. Parce que surtout nous sommes capables de dissocier les personnages de leurs régimes.

Chers compatriotes, en 2011 notre choix est tombé sur l’aéroport parce que c’est la vitrine de notre pays. Il doit porter le nom du Principal Père Fondateur de notre pays. C’est le Président Sékou Touré qui a fondé cette République dont nous sommes tous fiers. Personne ne mérite cet honneur comme lui. Nous remercions le CNRD et son président pour le courage et la grandeur de l’acte. Il nous revient à nous, Guinéennes et Guinéens de la nouvelle génération, de participer chacun à la dynamique de refondation de notre société nationale.

Que Dieu bénisse la Guinée et l’Afrique !

Kémoko Camara