La route Faranah-Mamou dans un piteux état, les usagers colmatent les brèches

La nationale Faranah-Mamou se trouve de nos jours dans un état critique. Accident de la circulation, pannes d’engins roulants et attaques à mains armées sont vécus au quotidien par les usagers à cause de la dégradation poussée de cette route longue de 185 kilomètres. C’est pour changer cette donne que les syndicats des transporteurs de N’Zérékoré, Macenta, Guéckédou, Kissidougou et Faranah ainsi que les commerçants de la commune urbaine de Faranah ont pris l’initiative de boucher les nids de poule du tronçon Faranah – Maréla.

Ce dimanche 07 juin 2020, c’est le secteur Lolly dans la sous-préfecture de Maréla qui a bénéficié des premiers coups de main de ces travaux d’entretien. Au nom des syndicats des transporteurs de la région forestière Mamadou Sanoussy nous parle de l’objectif de cette initiative : « Aujourd’hui nous nous sommes associés pour boucher les points noirs entre Faranah et Maréla. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes dus à l’état de la route tels que les accidents, les pannes, les attaques à mains armées. On n’a pas de moyens pour bien réhabiliter cette route, c’est pourquoi nous nous débrouillons pour montrer à l’Etat guinéens et les syndicats que si on avait plus de moyens, on allait faire plus que çà pour satisfaire les usagers de cette route. »

De son côté, Aboubacar Diakité de la section syndicale de Maréla a expliqué les problèmes auxquels ils sont confrontés : « Généralement, la plupart des véhicules qui passent ici tombent en panne à cause de la dégradation poussée de la route. Ces véhicules qui tombent en panne contiennent des marchandises périssables. Les chargements de bananes et de loko pourrissent ici. Quand je vois les propriétaires de ces marchandises pleurer, ça me fait pitié. Nous demandons au gouvernement d’appuyer cette initiative pour une bonne circulation des personnes et leurs biens. »

Ce chauffeur de minibus s’est indigné face à l’état de ce tronçon Faranah- Maréla.

« Il faut que le gouvernement prenne ses dispositions pour cette route. Avant, on faisait au maximum 4 heures entre Faranah et Mamou mais présentement il nous faut plus de 10 heures pour parcourir la même distance. Pourtant, c’est une route internationale qui est en train d’être coupée au vu et au su des décideurs. Si rien n’est fait, Faranah et la forêt risquent de se couper du reste de la Guinée », a martelé Karifa Camara.

Avec l’état actuel du tronçon Maréla – la Guinée forestière, le gouvernement et les bailleurs devraient prendre la situation à bras le corps pour éviter le pire pendant l’hivernage.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

628 464 659